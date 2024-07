Režisér Osgood Perkins, který scénář napsal, vypráví příběh Longlegse, satanisty a sériového vraha, který zabíjí, aniž by se obětí dotkl. Proto také většina jeho zločinů působí na policii jako sebevraždy nebo dílo někoho jiného. Manžel a otec zešílí, vyvraždí svou rodinu a poté si sám vezme život.

Longlegs však chce, aby se o něm vědělo. Vždy po sobě zanechá dopis napsaný šifrou, z níž je zřejmé, že další vraždy budou následovat.

| Video: Youtube

FBI si neví rady, a tak dá šanci začínající agentce Lee Harkerové, která je nadána jasnovideckými schopnostmi. Mladá žena je vrahem zaujata, když ale zjistí, že mezi ní a Longlegsem existuje jistá osobní spojitost, musí napnout všechny síly, aby ho zastavila dřív, než připraví o život další nevinnou rodinu…

Pocta matce

Nicolas Cage, který se na plátně objeví až v půli filmu, se na roli Longlegse připravoval dva roky. Inspiraci čerpal od své matky. „Ne, že by byla satanistka jako moje postava, ale inspiroval mě její hlas a způsob, jakým se pohybovala,“ říká.

V časopisu The Hollywood Reporter navíc přidal informaci, že pro něj bylo důležité, aby Longlegs vypadal jinak než on. Což se prý zdařilo. Skrytý pod světlou parukou a množstvím obličejových vrstev a s vysokým zpěvným hlasem je filmový Švindlíř na plátně k nepoznání.

Režisér i distributor přitom nechali děsivý vzhled Cageova vraha do poslední chvíle v utajení, nefiguruje v upoutávkách ani trailerech, diváci ho najdou až na filmovém plátně. Šikovný marketingový tah. Stejné to měla i Cageova partnerka, herečka Maika Monroe. „S Nicolasem v masce jsme se před kamerou poprvé viděli až při jeho posledním natáčecím dnu, režisér to tak chtěl. Když mě přivedli ke dveřím, za kterými byl, byla jsem hodně nervózní,“ svěřila se představitelka agentky FBI Maika Monroe časopisu Variety.

„Režisér řekl: Akce, kamery se rozjely, já otevřela dveře… A bylo to neuvěřitelné. Najednou tam nebyl Nico, ale Longlegs. Fakt jsem se vyděsila. Na tenhle zážitek nikdy nezapomenu,“ přiznala.

Hloupý horor

Diváky v amerických kinech (kde byl film nasazen už v půli července) Cage zaujal a o lístky se strhla velká bitva. Na sociálních sítích nešetřili chválou nejen na výkon jeho, ale i Maiky Monroe, a na skvěle odvedené řemeslo. Ohlasy jsou zkrátka intenzívní. Dlužno ovšem říct, že mají rozptyl od nadšených až k dosti vlažným. Americký server Hollywood Reporter ocenil protahované napětí, které musí divák podstoupit, než mu režisér tvář Nicolase Cage ukáže. „Longlegs je momentálně nejvíce našlapaný a mimořádně působivý film,“ uvádí server.

Ne všude ovšem panuje stejné nadšení. „Celkově přepjatý film, od děsivých zvukových efektů až po nadsazené herecké výkony. Stěží se tu dá něčemu věřit, je to spíše filmová noční můra než příběh vycházející z realistických základů. Vzhledem k dosti podobnému narativu i určitým scénám je přirovnáván k Mlčení jehňátek Jonathana Demma, s ním se ovšem nemůže vůbec měřit. Tenhle názor je zcela mimo,“ soudí respektovaný americký kritik Roger Ebert.

Britský list The Guardian to pak shrnul zcela bez okolků: „Je to předimenzovaná podívaná. A to je jen jeden z mnoha nepodařených momentů v Perkinsově hloupém hororu…“

Možná i proto sám Cage prohlašuje, že to byla zajímavá, nicméně jeho jediná a poslední brutální postava. „Nemám rád násilí, nechci hrát lidi, kteří ubližují druhým,“ řekl herec diplomaticky pro Entertainment Weekly.

Jestli je Longlegs opravdu hit bourající kina, nebo další bublina, která brzo splaskne, uvidíme v srpnu. Nechme se překvapit.