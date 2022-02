Uvítala jste účast v seriálu se „zvířecí“ tématikou? A jaký je váš skutečný vztah ke zvířatům – chováte třeba nějaká? Pokud zůstaneme konkrétně u žiraf, jste ráda, že jste dostala pod patronát zrovna je?

Jsem ráda, že mám zrovna žirafy, protože jsou to jedna z mála zvířat, ke kterým můžeme hodně blízko. Už jsem je párkrát krmila z ruky, a to je pro mě vždycky obrovský zážitek. Já mám ke zvířatům velmi blízký vztah, sama mám doma fenku zlatého retrívra a kočku. Akorát mám strach z hadů, tam mám velký problém. Je mi to líto, ale nechci se s nimi kamarádit.

Máte nějaké zajímavosti z natáčení? Protože přece jen se seriál odehrává v ne příliš filmařsky frekventovaném prostředí… Bylo to pro vás herce v něčem extra náročné, musela jste pro roli něco obětovat, přizpůsobit se něčemu?

Náročné je, že Dvůr Králové je daleko. A někdy jet tam a zpátky je trochu namáhavé. Zase na druhou stranu tam občas přespíme, takže spolu s kolegy můžeme strávit víc času. V srpnu, když jsme začínali, jsme točili za plného provozu a to byl občas masakr. Ale celá zoo je krásná, takže točení je za odměnu.

Hrajete i ve Slunečné, která si u diváků získala velkou oblibu. S některými herci z ní se teď potkáváte i v ZOO. Je to pro vás v něčem dobré, lepší? A vzala jste si pro ztvárnění Elišky něco z Julči ze Slunečné?

Já jsem ráda, že pokračuju dál v ZOO, ale musím tu Elišku ještě nějak najít. Ráda bych ji hrála jinak než Julču. Myslím, že Eliška je starší a ne tak střelená, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Popravdě při takovém tempu a během covidu jsme rádi, že natočíme všechno, co máme. Ale upřímně, po Slunečné se mi moc stýská, setkání s těmi lidmi bylo výjimečné. Snad se nám to stane i v ZOO.

Jste členkou činohry Národního divadla v Praze. Čeká vás na některém z jeho jevišť nějaká nová výzva?

Od března budu zkoušet ve Stavovském divadle inscenaci Shakespearovy hry Mnoho povyku pro nic v režii Daniela Špinara.

A co Cabaret Calembour? V prosinci vám vyšlo CD z koncertu v Malostranské besedě. Tvoříte průběžně stále, čekají vás v dohledné nějaké koncerty? A čím pro vás toto uskupení je?

S kabaretem to spolu táhneme už dvanáct let. Hrajeme na Malé scéně pražské Palmovky, jedno představení Plejtvák uvádíme v Ypsilonce, takže všechny srdečně zvu. My koncerty nemáme, ale v představeních zpíváme dost. Jsme moc rádi, že jsme konečně vydali CD. Všem doporučuju, aby si ho koupili. A pak se na nás třeba přišli podívat.