Otevírá jej mediálně známý případ o brutální šikaně učitelky, kterou si žáci natáčejí na video. Nezabrání tomu ředitel školy, jeho zástupkyně ani další učitelé, ačkoliv mnozí o tom, co se děje, vědí anebo to tuší. Až Aleše Pelána, učitele čerstvě oceněného Zlatým Ámosem, donutí šikana uvědomit si, že každý někdy potřebuje zastání.

„Aleš Pelán je člověk, který pod vlivem popsaných událostí přijímá práci školského ombudsmana. Jde do toho s čistým štítem, s těmi nejlepšími úmysly. Chce opravdu něčemu pomoct, řešit věci. Otázkou je, jestli to systém umožňuje, jestli k tomu má dostačující pravomoci, jestli má vůbec schopnosti problémy řešit, jestli ví, co je správné, jestli se nestane jen figurkou, která se sice o něco snaží, ale v reálu nic nezmění,“ říká na adresu Pelána jeho představitel Lukáš Vaculík.

Jak jste se v roli školského ombudsmana cítil? A souzníte s ním v něčem?

Hned na začátku natáčení jsme si s režisérkou Terezou Kopáčovou řekli, že moje postava bude „pozorovatel“. Aleš Pelán opravdu nemá pravomoci k tomu, aby si někoho zavolal a řekl mu – teď mi hezky vyklopíš, co se tady odehrává, o co jde… Protože člověk, který o daném problému ví, s ním buď chce, anebo nechce mluvit. Takže Pelán situaci sleduje a analyzuje ji, nejde v žádném případě o postavu dominantního vyšetřovatele. Musím říct, že když jsem četl scénáře jednotlivých dílů, lépe řečeno dialogy, připadaly mi moc dlouhé. Trošku jsem měl obavu, jestli budou někoho zajímat. Ale poté, co jsem pár dílů seriálu zhlédl, zjistil jsem, že dokážou vtáhnout.

Jinak si nemyslím, že bychom měli s Pelánem něco společného. On pro mě představuje trochu rozporuplnou figuru: sám se neustále vydává na cesty, kde řeší něčí problémy, přitom si není schopen vyřešit vlastní život. Je ten typ, který sice tvrdí, že musí mít ve všem pořádek, ale přitom má doma bordel jako v tanku. Jde sice o člověka, který má dobré záměry a myslí to upřímně, akorát zjišťuje, že nic není nakonec tak, jak si představoval.

Který případ jste znal, který vámi nejvíc otřásl?

Z médií jsem znal právě kauzu z prvního dílu. A líbila se mi na tom ta nejednoznačnost – médii proběhlo, že kluci ušikanovali učitelku, ale tím to skončilo, nikde nebylo zmíněno ono „b“. To, že paní učitelka měla i své soukromé problémy. Vůbec to ale neznamená, že jak se k ní žáci chovali, by se mělo tolerovat. Nejhorší je pro mě zřejmě kauza utopeného dítěte – tu by nechtěl řešit nikdo. Ať už by šlo o hovor s rodinou pozůstalých nebo těmi, kteří u toho byli.

Jaký jste byl vy sám jako student?

Nějak jsem procházel a zlobil asi jako každý jiný. Potom na střední škole mě už měli rádi, protože mě tam moc neviděli. Jak jsem tam nechodil, tak jsem si ani nestihl nadělat mezi učiteli nepřátele. Musím ale přiznat, že jsme rozhodně nezažívali taková dramata, jaká ukazujeme v seriálu. Druhá věc je, že jsme nebyli hajzlové, chtěli jsme se smát a dělali jsme kraviny. Ale nebylo v tom nic zlého. Nechtěli jsme nikomu ublížit ani někoho vytočit do běla. Neříkám, že se to nikdy nestalo, ale rozhodně v tom nebyl úmysl.