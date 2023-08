Začátkem příštího roku tomu bude 25 let, co moderátor a herec Marek Eben položil první otázku, a to Michaelu Kocábovi, ve své talk show Na plovárně. Za tu dobu v ní uvítal stovky hostů. Co kus, to originál. Na podzim se navíc Eben vrátí do role průvodce dvanácté řady StarDance, jejíž přípravy se už v ateliérech České televize naplno rozjely.

Marek Eben | Foto: Deník/Martin Divíšek

Jak jste vlastně přišel na to, že chcete před kamerami zjišťovat, jak se lidé mají a co dělají, proniknout do jejich životů?

Pamatuji si to velice přesně. S producentem Čestmírem Kopeckým jsme si dali schůzku v Praze Na Příkopě v jedné kavárně. U kafe se mě zeptal: „Co byste chtěl dělat v České televizi?“ Což je otázka snů. Každý by ji toužil aspoň jednou v životě slyšet. A věděl jsem hned. Říkal jsem, že bych si rád povídal s lidmi. Takhle jednoduché to bylo.

Vaše talk show „nerecykluje“, každého hosta máte jen jednou. Byly i výjimky?

Ano, ale pouze dvakrát. Oba ti hosté byli tak výživní, že se z povídání s nimi nedalo vůbec nic vystřihnout. Takže jsme z toho museli udělat dva díly. Tím prvním byl Quincy Jones, legenda americké hudby, a druhým česko-americký režisér a scenárista Ivan Passer. Před těmi 25 lety, když jsme s Plovárnou začínali, jsem si to představoval dost naivně.

Jezdila sem spousta zahraničních hvězd, které byly pro demokracii a chtěly se potkat s Václavem Havlem. Říkal jsem si, že je obrovská škoda, že s nimi nikdo nic neudělá, když už je tady máme. Myslel jsem si, že když je oslovíme, tak do našeho pořadu okamžitě půjdou. To byl první omyl! Shledal jsem, že takhle to nefunguje a že je naopak dost složité někoho na Plovárnu dostat. Velmi často se to nepovede, ale někdy se to zase povede.

To zní moc skromně, vzhledem k tomu, že brzy uvítáte devítistého hosta. Kdo je ten, s kým si chcete povídat?

Vždycky záleží na charismatu. Zjistili jsme, že ne vždycky platí, že velká mediální hvězda bude pro posluchače atraktivnější, nebo že ohlas na ni bude ten nejúspěšnější. Měli jsme v pořadu lidi, které diváci vůbec neznali, jako například Lady Abrahams, což byla golfistka, úžasná dáma. Ta byla prostě senzační. Pro mě je samozřejmě charakter člověka to nejdůležitější. Kdybych věděl, že má ve svém životě nějaké temné období, kterému by se nemohl vyhnout, tak by mi bylo proti srsti přivádět ho položenými otázkami do úzkých. Z novinářského hlediska to nebude úplně korektní. Ale já nejsem novinář, tak nemusím. A když nemusím, tak to nedělám. Když vidím, že bych měl někoho zpovídat, proč udělal tohle a proč tohle, tak ho raději nezvu.

A kdo bývá tím nejvděčnějším účastníkem?

Ze zkušeností z karlovarského festivalu vím, že jsou to často lidé, které nikdo nezná. Jako například scenáristé a spisovatelé. Máme s nimi výborné zkušenosti, protože jsou schopni velmi dobře formulovat. Takže jimi vyslovené věty mají nějaký začátek, nějaký konec, mají stavbu. Výborně se s nimi povídá.

Nikdy jste nechtěl sestavit žebříček hostů, které byste vypíchl. Takže jinak. S kým jste vedl - před kamerou i mimo ni - svůj nejdelší rozhovor v životě?

V soukromí určitě vítězí moje manželka a hned po ní moje maminka. Pokud to dobře dopadne, v říjnu by se mohla dožít 95 let. Vždycky jsem po ní chtěl, aby natočila svůj život, protože když se jí na něco ptáme, je zjevné, že zažívá poslední upgrade softwaru. Jenom ten hardware je odpovídající roku výroby 1928. Ale nemůžu ji k tomu přimět. Už jsem jí pořídil diktafon, říkal jsem jí, že u toho jejího mluvení být nemusím. Zatím je to bez výsledku. A je to škoda, protože se bojím, že si pak bez ní spoustu věcí nevybavíme nebo je ani nevíme.

Marek Eben v pořadu Na plovárněZdroj: Česká televize/Zuzana Páchová

Kdo bude vlastně oním devítistým hostem vaší Plovárny?

Záleží na tom, jak to vyjde. Máme takový špajz s regály, které si průběžně plníme jmény. Musíme být v nějakém natáčecím předstihu, protože pak přijde šikovný pořad, jako je StarDance, a tam se už nedá nic dělat. Takže se snažíme mít v tom špajzu nasysleno. Ale zpět k otázce - myslím si, protože jsme nedávno během karlovarského festivalu udělali pět rozhovorů, že by to mohlo vyjít na Russella Crowea. Což by bylo super.

Jaký byl?

Moc fajn. Obecně vzato, nikdy nevíte, na čem se s tím kterým respondentem chytíte. Měl jsem na něj otázku, která mi vlastně přišla trošku stupidní, ale někdy se člověk nemá stupidních otázek bát. Otázal jsem se ho, zda si myslí, že je pro herce při natáčení důležitý catering. A následovalo něco, co jsem nečekal, jako když rozsvítíte žárovku. Ukázalo se, že jeho maminka se gastronomickým službám tohoto charakteru věnovala. A že díky ní, protože s ní při natáčení býval, vedla jeho cesta do světa filmu. Když se vám taková věc přihodí, vše jde najednou strašně snadno.

Už jste zmínil StarDance, která na obrazovkách České televize odstartuje 14. října. Velkým tématem v této show bývá oblečení – vy jej taky nějak zásadně řešíte?

K radosti České televize moc ne, protože my chlapi máme výhodu, že smoking je prostě smoking. A může se recyklovat.

I do fraku už jste šel?

Jen jednou, kvůli tanečnímu číslu. To vám byl teda zážitek. Protože jestli si myslíte, že taneční frak je normální frak, tak není. Když mi ho ukázali, pomyslel jsem si, že bych si ho mohl vzít na Ples v opeře. Ale dámy v kostymérně mi řekly, že jim musím slíbit, že nic takového v žádném případě neudělám. Má to totiž své zákonitosti, tančí se v něm standard. Pro představu - ve chvíli, kdy tanečník zvedne ruce, u normálního fraku nebo saka mu vyjedou ramena nahoru. U toho tanečního se nic nehne. Zajímavé je to i s frakovou košilí, která je vlastně body. Tudíž se zapíná v místech, kde už bych nikdy nechtěl nic zapínat. Je fakt velmi složité se do toho vůbec obléknout.

Tereza Kostková a Marek EbenZdroj: se svolením Petra Čepeli / Česká televize

S pořadem jste spjatý od začátku. Jak se připravujete na jeho moderování?

Myšlenkově žijete od soboty k sobotě, protože musíte reagovat na situace, které v té komunitě lidí vznikají. Kdybych se měl začít chystat už teď, tak je to brzy. Nebo bych to udělat mohl, ale asi bych věci nepoužil. Samozřejmě se snažím být trošku akční, ale stejně vám nezbude nic jiného než se soustředit na ten který týden. A dělám to; žádnou jinou práci, u níž bych musel přemýšlet, si v průběhu Stardance neberu. Vyjma občasného koncertování s kapelou.

Znamená to, že docházíte i na zkoušky, abyste soutěžící více poznal?

Pokud jsem zrovna na Kavčích horách, kde děláme postsynchrony nebo české verze Plovárny, nikdy nevynechám a jdu se podívat do zkušeben, co se tam děje. Jinak se všichni pravidelně vídáme v pátek, to zkoušíme celý den, a potom pochopitelně při sobotní televizní premiéře. Momentálně se navíc potkáme při natáčení znělek.

Sledujete i sociální sítě StarDance?

Ano, dívám se na ně. A musím říct, že občas je to docela bolestivé, protože někteří pisatelé umí být hodně nemilosrdní. Zejména v anonymních diskusích, které už naštěstí Česká televize odřízla. Díky nim jsem si ale uvědomil, že těmi pisateli jsou lidé, kterým dělá velké potěšení někoho zraňovat. A dělají to velmi nevybíravým způsobem. Nemají odvahu psát na Facebook, protože vědí, že by tam mohli být dohledatelní. Ano, jsem pro prezentování názorů. Ale když už o někom nebo o něčem napíšu, mám si za tím stát. A ne se schovávat za rohem, plivat na někoho z balkónu a sám být nedosažitelný. To bych teda nikdy nepodepsal.

StarDance má stabilně obrovskou sledovanost. Čím si to vysvětlujete?

Je to dobře udělaný formát, který je úspěšný v mnoha zemích světa. Paradoxní je, že když s ním Britové přišli, nikdo ho nechtěl, nebo lépe řečeno mu nikdo nevěřil. Devízou tohoto pořadu je, že dokáže zvláštním způsobem přitáhnout rodiny, dát je dohromady. Lidé mi často říkají, že se na StarDance dívají s dětmi, s vnoučaty, že si každou sobotu udělají hezký večer. A když můžu být součástí něčeho, co diváky baví a stmeluje, je to nejvíc a přijde mi to cenné.