Bylo nebo je těžké přesvědčit vaše kolegy, aby se soutěže zúčastnili? Trochu ano. Nejtěžší je vysvětlit jim, že opravdu nejde o vědomostní soutěž. Nechceme, aby měli strach, že z nich chceme udělat hlupáky, na něčem je nachytat. Samozřejmě, že všichni u televize jsou vždycky chytřejší než ti, co jsou uvnitř, v té bedně. Tak to zkrátka je. Je ale potřeba si uvědomit, že i lidé, kteří mají encyklopedické znalosti, mohou nakonec selhat kvůli tlaku, atmosféře a kamerám ve studiu. Je to spíš o psychice než o vědomostech.

V zemích, kde soutěž běží, a je jich hodně, vystupují řadoví lidé. Účast celebrit v české verzi je čistě váš nápad? Přesně tak, a myslím, že je to fajn změna. Diváci se tak mohou ztotožnit s odpověďmi známých osobností, které absolutně netuší, z jaké oblasti či oboru jim otázka přistane. Nevím, jak by to fungovalo s náhodnými lidmi. Zajímavé je na tom i to, že na konci celé té pyramidy otázek je jedna závěrečná, kterou soutěžícím položí známá osobnost. Přijde mi to jako dobrá zápletka.

Důvodů, které vás k moderaci Kdo se ptá? přiměly, bylo tedy víc… Ano. V rámci rozhodování, zda do toho jít, nebo nejít, pro mě bylo zásadní, že se nejedná o typicky vědomostní soutěž , ale o zábavu, která skýtá velkou míru zapojení se do celé věci. U vědomostních soutěží tohle možné není, protože tam musíte striktně dodržovat daná pravidla. Nesmíte se splést, nesmíte nikoho nikam navést, nedej bože ještě špatně… Na to já nejsem. Potřebuju volnost, skákat do situací a malinko je vést tam, kam potřebuju. Druhý důležitý moment byl, že jsem se mohl z osmdesáti procent podílet na výběru hostů. S produkcí jsme se domluvili, že by bylo ideální, kdyby šlo o lidi, které znám, protože komunikace s nimi je prostě jiná – tykáte si, něco o sobě víte, máte třeba i společné zážitky. V tu chvíli to může být pro diváky zajímavé, protože se jedná o talk show mezi účinkujícími. Nejpodstatnější ale pro mě bylo, že výhra z každého dílu putuje na dobročinné účely. Přiznám se, že se moderování záměrně snažím vést tak, aby byla finální částka co nejvyšší.

Běžní lidé se tedy zapojují tím, že posílají videa, jejichž prostřednictvím kladou otázky. Kolik těch respondentů je?

Myslím, že se jich zapojilo několik set, takže je z čeho čerpat. Nemusíte tak běhat s kamerou po ulicích a přesvědčovat kolemjdoucí, aby položili soutěžícím ve studiu nějakou otázku, protože oni ji vymyslí, natočí a pošlou sami, tudíž to nikoho nestojí žádný čas. A nakonec se ještě uvidí na obraze. Tuhle interaktivitu mám rád.

Vy sám jste soutěžní typ?

Ano, jsem. Akorát mám problém se soutěžemi, v nichž někdo vyhrává, dostane se do posledního kola a pak jedna náhoda může nechat vyhrát toho druhého. To mě vždycky rozčílí, že se tím poníží výkon toho, který byl po celou dobu evidentně lepší.

V jednom z dílů vystupují i vaše děti. Před kamerou jste se potkali poprvé?

Ano, musel jsem je k účasti v soutěži trochu přemlouvat. Nejvíc proti byla manželka. Měla strach, aby se Matěj se Sárou neztrapnili, což se nestalo, takže všechno dobře dopadlo.

close info Zdroj: se svolením Prima+ zoom_in Soutěž Kdo se ptá? moderuje Martin Dejdar (uprostřed).

Ví se o vás, že hodně cestujete do Ameriky. S jakým úspěchem se podobné soutěže setkávají třeba právě tam? A co vás vlastně do Ameriky táhne?

Přiznám se, že to nezkoumám. Ale když jsem dostal nabídku na tuhle moderaci, přišly mi nějaké odkazy, abych se podíval, kolik světových mutací taková soutěž má. Až mě to překvapilo. Jinak do Ameriky jezdím částečně pracovně a částečně soukromě. Dcera tam studuje, má za sebou rok na univerzitě, předtím tam obě naše děti chodily čtyři roky do školy, takže když můžeme, letíme za nimi. Nevracíme se tam jako na chalupu, to by bylo trošku moc, ale každopádně to tam máme strašně rádi. Čímž nechci říct, že bychom chtěli žít v Americe trvale. Takové choutky nemáme.

Vyzkoušel jste si všechny možné disciplíny – od hraní po moderování. Nejnověji vás můžeme vidět ve Stavovském divadle v inscenaci Bílá Voda podle knižního hitu Kateřiny Tučkové. Jak se vám tam pracuje?

Moc dobře. Od první chvíle, co jsem vstoupil na jeviště Stavovského divadla, kam se vejde naše domovská Ypsilonka asi pětkrát, mě ten prostor naprosto fascinoval. Neměl jsem z něj žádný strach, žádnou depresi. Na představení vždycky chodím dřív, abych si postál sám na jevišti proti prázdnému hledišti. Obrovsky mě to naplňuje.

Když vám roli v tomto kusu nabídli, věděl jste, o jakou látku se jedná?

Nevěděl. Hned jsem si šel knihu koupit a přečetl jsem ji - přiznávám, že ne na jeden zátah. Svou roli v tom příběhu jsem neuměl hned tak najít, protože je rozházená do sedmi set stran. Román jako takový se mi ale nesmírně líbil. Mám rád věci, které kombinují realitu s fikcí. V představení je vlastně fikční část odtržená, ale režisér Michal Vajdička do něj velmi dobře zasadil humorné prvky, které dávají divákovi možnost trošku si ulevit od té hrůzy, na kterou se dívá.

Co vás čeká v další divadelní sezoně?

Poměrně zásadní věci se teď dějí u nás v Ypsilonce, protože zemřel její ředitel a dlouholetý umělecký vedoucí Honza Schmid. Ve vzduchu tak visí velký otazník, co s ní vlastně bude dál. Interně jsme se v divadle domluvili, že chceme pokračovat a možná se přesměrovat i malinko jinam, přičemž poetiku naší dramaturgie zachováme. Ve smyslu, že Studio Ypsilon bylo vždycky divadlo autorské a hudební. A že onu hudbu tvoří herci, kteří tam zároveň hrají. Chceme prostě dělat chytré a zábavné divadlo. Diváci k nám primárně nechodí na těžká dramata, i když i ta jsme hráli, ale jiným způsobem. Honza Schmid přece jen vytvořil divadelní tvar, který je naprosto ojedinělý. Ale samozřejmě některé věci jsou přežité, to je bez debat.

Takže budete hledat nového ředitele, ředitelku…

Ano. Z Ypsilonky do toho nikdo jít nechce. Myslím, že by to ani nebylo dobré, protože jakmile se dostanete do pozice šéfa lidí, se kterými jste strávila čtyřicet let v jedné šatně, není to úplně ideální stav. Zatím jsme se s Petrem Vackem, dalšími členy souboru a dramaturgy dohodli, že na podzim uděláme obnovenou premiéru Prodané nevěsty, což je jedna z nejslavnějších inscenací Honzy Schmida. Myslím tím v novém obsazení, protože Marek Eben ve svých šestašedesáti letech s hraním Jeníka skončil. Plánujeme i další věci, některé hry na druhé straně skončí. Chceme se podívat také do české klasiky, na Naše furianty, Lucernu…. Na tituly, které lidé znají, ale možná by je zajímaly v našem podání. Když prostě v Rusalce hraje Prince krasavce Jirka Lábus, musí se na to přijít podívat každý. Nejdůležitější je zkrátka ukázat, že Ypsilonka pořád existuje.

close info Zdroj: se svolením televize Nova zoom_in Martin Dejdar a Jiří Hána v seriálu Specialisté

A co seriál Specialisté? Chystáte další řadu?

Chystáme, začneme ji točit v srpnu. V plánu mám i vystoupení s Honzou Dědkem v rámci jeho talk show tour po českých hradech a zámcích. Pojedu i do Karlových Varů, kde máme moc hezkou akci – promítání filmu Amerika po třiceti letech od premiéry. Budou tam kluci z Lucie a spousta dalších kolegů, bude to určitě fajn. Navíc jsem dostal k přečtení čtyři nebo pět her, mám co dělat. A v mezičase se pustím do úklidu přeplněné garáže. Manželka řekla, že se volný čas využije k tomu, abychom udělali i něco doma.

Nahrál jste mi - nakolik zásadní pro vás byla role Karla Rossmana v Americe, postmodernistické vizi nedokončeného románu Franze Kafky?

Celý projekt je pro mě dodneška srdcový. Ameriku jsme hráli v Ypsilonce, v té době jsme se s režisérem Vláďou Michálkem hodně kamarádili. Po jednom představení jsme seděli ve Vladislavově ulici ve vinárně Blatnička a po několika lahvinkách jsem ho přesvědčil, abychom Ameriku natočili. Jemu se ten nápad strašně líbil. Snímek nakonec z nějakých důvodů zapadl. Možná přišel pro českého diváka moc brzo, nevím, ale rozhodně měl obrovský potenciál. Naši producenti, bohužel, tehdy ještě moc neuměli dostat film za hranice. Myslím, že v té době by to navíc šlo, protože na nás byl zaměřený fokus, všichni po celém světě nám vycházeli vstříc. Nestalo se tak. Přitom je film výjimečný i výtvarnou stránkou, za níž stojí Jaroslav Róna, a geniální hudbou skupiny Lucie.

Ta k projektu přišla jak?

Vláďa Michálek tehdy klukům točil klipy - Šrouby do hlavy a tak dále. Na to konto je oslovil s hudbou pro Ameriku. Lidé vlastně vůbec nevědí, a moc mě to mrzí, že jedna z jejich nejhranějších a nejznámějších skladeb není převzatá do filmu, ale byla pro něj napsaná. Vždycky mě potěší, když si uvědomím, že nebýt tenkrát jednoho večera v Blatničce, nic z toho by nebylo. Film jsme točili i v Americe, v Arizoně, jsou s tím spojené neuvěřitelné příhody.

Nějakou přihoďte….

Moc rád. Zažil jsem strastiplnou cestu, protože v té době jsme byli s Ypsilonkou na zájezdu v Helsinkách. Nejdřív jsem tedy jel autobusem a lodí do Helsinek. Po odehraném představení jsem odtamtud letěl do New Yorku, následně do Los Angeles a pak do Las Vegas, kde na mě čekala parta lidí kolem Vládi Michálka. Vyzvedli mě, byl jsem třeba už pětatřicet hodin na cestách, a vezli mě do hotelu v Arizoně. Když jsme přijeli na místo, Vláďa mi říká – jdi si lehnout, za chvíli tě probudím, musíme točit, nedá se nic dělat. OK, tak dobře… Když jsem se probudil, bylo už asi jedenáct hodin. Něco divného, říkal jsem si. Rozhrnul jsem závěsy a na balkóně jsem uviděl kouřícího Vláďu Michálka, který mi naznačoval, ať vylezu ven. Kouknul jsem dolů z toho balkonu a dole ležel sníh. „Kde se tady vzal, v Arizoně?“ divil jsem se. „To víš, Kafka, vole,“ pronesl Vláďa. Děti se v něm válely, padesát let tam nikdo sníh neviděl. Do hodiny byl ale pryč. No, česká parta prostě přijela točit Kafku do míst, kde naprosto nečekaně napadl sníh. Trošku šílené.

Budete novou hereckou posilou Ordinace v růžové zahradě 2. Představíte vaši postavu, excentrického pediatra, jehož metody nemají obdoby?

Jmenuje se Kráťa a je to velmi specifická figura. Přirovnal bych ho k Doktorovi Houseovi, i když se ho nesnažíme nijak kopírovat. Myslím tím hlavně jeho schopnosti a neortodoxní způsob léčby. Kráťa je pediatr a k dětem se snaží dostat co nejblíže, aby neměly strach z nemocnice. Používá různé převleky a finty, aby snadněji přišel na to, co jim je a mohl je léčit. Je skvělý diagnostik, v profesním životě je stoprocentní, v soukromém se mu už tolik nedaří. Je to trochu asociál. Ale takové role mám rád.