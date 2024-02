Britská nevládní organizace British Board of Film Classification (BBFC), která uděluje filmům takzvaný věkový raiting a rozhoduje o jejich přístupnosti pro děti a mladistvé, učinila překvapivé rozhodnutí. Podle informací serveru BBC doporučila, aby rodinný muzikál Mary Poppins z roku 1964 děti sledovaly pod rodičovským dohledem, protože obsahuje diskriminační narážky. V minulosti postihlo podobné zpřísněné hodnocení například legendární snímek Rocky. Naopak příznivější označení se dočkal svého času zakázaný Život Briana komediální skupiny Monty Python.

Nevládní organizace BBFC zodpovědná za národní klasifikaci a cenzuru filmů promítaných v kinech a videí vydávaných na fyzických nosičích v rámci Spojeného království, zvýšila věkový raiting klasickému muzikálu Mary Poppins s Julií Andrewsovou v hlavní roli.

Film z roku 1964 byl překlasifikován z kategorie U, což znamená univerzální a tedy vhodné pro všechny, na PG, v níž jsou filmy, které mohou sledovat všechny věkové kategorie, ale některé scény mohou být pro malé děti nevhodné a při jejich sledování je doporučen rodičovský dozor.

Banksovi jsou úplně normální rodina, žijící v pěkném domě v Třešňové ulici č.17. Bohužel pan a paní Banksovi pro samou práci nemají na své děti tolik času, kolik by si přáli, a proto musí pro ratolesti najmout paní na hlídání – kouzelnou chůvu Mary Poppins. S hlídáním dětí jí pomáhá kominík Bert.

Soused Banksových, námořní veterán admirál Boom, který si myslí, že má stále na starosti loď, pak v jednu chvíli použije výraz „kominík se sazemi“. A v tom je problém. Dříve totiž byli za „kominíky se sazemi“ hanlivě označovány kočovné národy v jižní Africe.

V oscarovém snímku také dvakrát zazní termín „hotentoti“, který je podle BBFC diskriminační.

BBFC uvedla, že film hodnotila v roce 1964 a poté znovu pro opětovné uvedení v roce 2013. „Naposledy nám byl znovu předložen v únoru 2024 k dalšímu uvedení v kinech a my jsme ho překlasifikovali na PG pro diskriminační jazyk,“ uvedla organizace.

Podle ní mají rodiče obavy, aby jejich děti nebyly vystavovány diskriminačnímu jazyku nebo chování, které je může znepokojovat, aniž by si uvědomovaly jejich závadnost. Filmy v kategorii PG „by neměly znepokojovat děti ve věku kolem osmi let nebo starší a mohou je sledovat děti jakéhokoli věku, ale rodičům se doporučuje, aby zvážili, zda obsah nemůže rozrušit ty mladší nebo citlivější z nich.“

Organizace reviduje věkové hranice přístupnosti filmů zhruba každých pět let. Vrací se totiž k filmům, které jsou znovu promítány v kinech, a přehodnocuje jejich původní klasifikaci.

Zásahům neunikly ani jiné filmy

Podobný osud jako Mary Poppins postihl i snímek Rocky (1976) se Sylvesterem Stallonem. Boxerská klasika byla přesunuta z kategorie PG do 12A pro opětovné uvedení v kinech v roce 2020. BBFC uvedla, že její přehodnocení bylo způsobeno mimo jiné „hrubými výrazy a také zobrazením domácího násilí“. Přičemž hodnocení PG říká, že film by neměl zneklidňovat dítě ve věku kolem osmi nebo více let, zatímco 12A doporučuje, aby se děti do 12 let nedívaly bez dospělé osoby.

Přehodnocení Rockyho na kategorii 12A bylo způsobeno mimo jiné „hrubými výrazy a také zobrazením domácího násilí“Zdroj: se svolením Prime Video

Ze stejného důvodu byl zpřísněn věkový limit i filmu Flash Gordon z roku 1980. Navíc měl ukazovat i „diskriminační stereotypy“. BBFC neuvedlo, o jaké stereotypy jde, nicméně hlavní Flashův hlavní nepřítel Ming Nemilosrdný měl vzhled Asiata, ačkoliv ho hrál švédsko-francouzský herec Max von Sydow.

Za sexuální narážky spadl do kategorie PG i roztomilý medvídek Paddington. BBFC na ně upozornila v souvislosti se scénou, ve které se medvěd převléká za uklízečku a flirtuje s ním muž z ochranky.

Ale ne všechny revize BBFC vedly k přísnějšímu hodnocení. První díl Rychle a zběsile, byl ve Velké Británii původně do 15 let nepřístupný, ale nyní se na něj děti do 12 let věku mohou dívat za doprovodu dospělého.

Stížnosti rodičů vyvolal do 15 let nepřístupný marvelovský snímek Joker (2019), ale BBFC uvedlo, že násilné scény v oscarovém filmu neukazují způsobení bolesti nebo zranění tak, aby ho přesunula do kategorie pouze pro dospělé.

A konečně v roce své premiéry byl Monty Pythonův Život Briana (1979 ) považován za tak kontroverzní film, že byl zařazen do speciální kategorie X a v některých britských kinech se nesměl promítat. Když se komedie vrátila na stříbrná plátna 40 let po prvním uvedení, byla už v kategorii 12A. BBFC uvedla, že podle svých současných měřítek považuje film za přístupný pro děti do 12 let v doprovodu rodičů.