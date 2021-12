Vzkříšení

Pravda, přibylo více akce, ubyl agent Smith s tváří Huga Weavinga (zastoupil ho Jonathan Groff), žezlo Morphea přebral po Laurenci Fishburnovi Yahya Abdul-Mateen II. Z ikonických postav se vrátili Keanu Reeves (Neo) a Carrie-Anne Mossová (Trinity).

Na konci původní trilogie sice zemřeli, jenže hranice mezi realitou a fikcí se – jak známo - občas stírají, navíc technologie šly závratně dopředu. Ostatně podtitul filmu je výmluvný: Vzkříšení. Známí hrdinové se nyní jmenují Thomas Anderson a Tiffany, vedou odlišné privátní životy a když se potkají, navzájem se nepoznávají. Cítí ale zvláštní pocit spřízněnosti…

Neo čili Thomas žije uvězněný ve svém světě, s kolegy vymýšlí nové důmyslné videohry, až přijde nabídka oživit Matrix. Na scénu vstupuje partička vedená ranařkou Bugs s vytetovaným symbolem svého jména (králíkem) na paži a Neo dostane díky technologickému „znovuzrození“ šanci osvobodit svou mysl a získat zpět Trinity.

Jak se zdá, převzali autoři některé motivy z videohry Matrix Online z roku 2005, pracují s možností přeložit lidskou DNA do kódu programu, aby lidé mohli komunikovat s technologiemi bez nosiče či jiného prostředníka. Podaří se Trinity extrahovat jako program z jejího mrtvého těla a znovu ji přivést k životu uvnitř Matrixu?



Bezohlední agenti

Agenti jsou stále arogantní a bezohlední, jejich kvádra bezchybná a brýle černé jako noc. Podobají se dnešním suverénním manažerům a na Nea opět pořádají štvanici. Padají hlášky „Je čas vzlétnout“, případně moudra typu „Lidi chtěli svobodu a teď se zdá, že to vzdali“.

A za vším není femme fatale, nýbrž podezřelý Thomasův psychoterapeut a dvě proslulé pilulky, modrá a červená, symbolizující možnost volby. Jde ovšem o to, zda-li to vlastně volba je. Jestli nejde jen o klamné zdání. Jak diváky poučí Morpheus, definicí dnešní reality je touha a strach. Neboť chceme víc, ale bojíme se ztratit to, co máme.



Pořiďte si slovníček

Podívaná je parádní, architektura Matrixu magická a zneklidňující, známé efekty s kulkami a tekutými zrcadly působivé. Skvělou hudbu napsali režisér Tom Tykwer a Johnny Klimek (podepsaný i pod zmíněným Atlasem mraků), dočkáme se i kultovních skladeb jako White Rabbit od kapely Jefferson Airplane.

Keanu Reeves i Carrie-Anne Mossová působí uvěřitelně, navzdory vráskám si zachovali sex-appeal. Neův terapeut je nováčkem v příběhu a pokud se vám zdá povědomý, tak ano, je to Barney čili Neil Patrick Harris. Baví ovšem o poznání méně než v kultovním seriálu Jak jsem poznal vaši matku.

Dlužno také dodat, že diváci světem počítačových programů nepolíbení budou v jazyce filmu občas tápat, součástí vstupenky by měl být slovníček pojmů (například co je „bot“, neboť střevíce to vskutku nejsou).



Nový svět?

Autoři starý příběh aktualizují, ženy jsou dominantní, postavy obsazené v duchu aktuální hollywoodské diverzity (vedle bílých herců i zástupci jiných etnických menšin) a zmínka o čerstvých jahodách a borůvkách evokuje ekologické otázky. Lana Wachowski zkrátka servíruje šanci na nový svět. V něm je místo pro všechny a vše, včetně modrých brýlí a koček. Jedna se tu příběhem symbolicky toulá, než najde svého páníčka. Otázkou je, jestli jsme tenhle nově zašifrovaný, vzkříšený svět na plátně potřebovali.