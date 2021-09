Měl jsem sny, které nebyly jen sny. To zaznívá v novém filmu Matrix, který netrpělivě očekávají jeho fanoušci. Dopadne-li vše dobře, uvidíme ho už koncem roku. Podívejme se zatím na jeho trailer.

Keanu Reeves jako hacker Neo | Foto: Vertikal Ent

Co se stalo po finále třetího filmu Matrix? Šedesát let poté (alespoň dle filmového scénáře) se to dozvíme. To slibují tvůrci dalšího pokračování, které pod názvem The Matrix Resurrections vystoupí do kin 23. prosince. Tedy pokud zůstanou otevřená. Prozatím nabízí režisérka Lana Wachowski jako ochutnávku nový minutový trailer.