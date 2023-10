Nejen fanoušky legendárního seriálu Přátelé šokovala zpráva o tragické smrti Matthewa Perryho. Ti, kteří ho opravdu znali, ale možná tak překvapení nebyli. Věděli, že herec celý život bojoval se závislostí na lécích a alkoholu.

Matthew Perry pravidelně pobýval ve střediscích pro léčbu závislostí od svých 26 let | Foto: ČTK

V době natáčení seriálu Přátelé Matthew Perry spolykal pětapadesát pilulek Vicodinu denně a zhubl o 58 kilogramů. Na lécích se stal závislým po nehodě na vodním skútru, kterou měl v roce 1997. K lékům se přidal i alkohol, který způsobil, že herec prodělal zánět slinivky břišní a erektilní dysfunkcí.

Z natáčení Přátel si Perry tři roky nepamatoval, právě kvůli svým problémům se závislostí. Ve svých pamětech Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih uvedl, že měl na place často takovou kocovinu, že když se jeho Chandler potřeboval přesunout třeba z gauče ke stolu, musel se o něco opřít, aby se netřásl.

V období, kdy se denně opíjel vodkou, naopak 50 kilo přibral. „Když přibírám, je to alkohol. Když jsem hubený, jsou to pilulky. Jestliže mám bradku, je to hodně pilulek,“ popisoval Perry své fyzické proměny, které jsou v seriálu patrné.

Alkohol, opiáty, alkohol, kokain

Prášky a alkohol ho provázely ve všech sériích Přátel, údajně pouze s výjimkou deváté řady, jediné, za níž byl nominován na cenu Emmy. „Na Přátele jsem se nedíval a nechci se na ně dívat, protože bych poznal, co jsem kdy bral. Mohl bych říct: alkohol, opiáty, alkohol, kokain…“ dodal herec.

V roce 2018 si Perry pobyl skoro půl roku v nemocnici kvůli problémům s alkoholem zdecimovanými žaludkem a střevy. Málem zemřel, když mu prasklo tlusté střevo. Byl dva týdny v kómatu, dýchal za něj přístroj a lékaři mu dávali dvouprocentní šanci na přežití. Stal se zázrak a herec se zotavil.

Americko-kanadský herec Matthew Perry a jeho kniha s názvem Přátelé, lásky a ten ohromný průšvihZdroj: ČTK

„Překonal neuvěřitelné utrpení, ale vůbec jsem netušila, kolikrát to málem nezvládl,“ napsala Lisa Kudrowová, představitelka Phoebe ze seriálu Přátelé, v předmluvě k Perryho autobiografii, která u nás vyšla loni.

Svého zdraví si ale dlouho vážit nedokázal. O dva roky později, když pobýval na rehabilitaci ve Švýcarsku, předstíral bolesti, aby dostal svou dávku léků. Při následné operaci se mu na pět minut zastavilo srdce. Oživování bylo úspěšné a herec si z něj mimo jiné odnesl osm zlomených žeber.

Starý narkoman zahnaný do kouta

Od svých 26 let Perry pravidelně pobýval ve střediscích pro léčbu závislostí. Pětašedesátkrát absolvoval detoxikační program. Vydržel 14 operací žaludku a více než 6000 sezení Anonymních alkoholiků. V roce 2022 odhadl, že za svou závislost utratil devět milionů dolarů. Nelenil například zaplatit 175 tisíc dolarů za soukromé letadlo, aby se přemístil ze Švýcarska do Los Angeles, kde chtěl koupit drogy. Když se mu to nepodařilo, dal dalších 175 tisíc a vrátil se do Švýcarska.

„Jsem starý narkoman zahnaný do kouta. Mám úzkostné stavy s příměsí deprese,“ svěřil se Perry po vydání své autobiografie. V knize přiznal, že na terapie chodil už od svých 18 let, (ostatně celé dětství ho trápilo, že vyrůstal v rodině bez otce), svěřil se i s historkami o impotenci, vztahu k Julii Robertsové a neopětované lásce k Jennifer Anistonové.

Nekonečná potřeba pozornosti

Napsal také, že toužil po slávě, která bohužel sváděla předem prohraný boj s touhou po prášcích a alkoholu. „Mám v sobě nekonečnou potřebu pozornosti, ale nikdy to nebyla ta správná pozornost,“ řekl Perry.

Nejlepší momenty Chandlera Binga v seriálu Přátelé:

Zdroj: Youtube

V autobiografii, která mu zájem opět zajistila, tvrdil, že nejdéle vydržel abstinovat dva roky. „Občas si myslím, že jsem si prošel vší tou závislostí, alkoholismem a slávou, abych mohl dělat to, co dělám právě teď – pomáhat lidem,“ prohlašoval s vírou, že jeho příběh pomůže lidem v podobné situaci, v jaké se ocitl on.

Časopisu People sdělil: „Nejvíc mě překvapuje moje odolnost.“ 28. října 2023 Perry nakonec předčasné smrti neunikl. Herce se utopil ve vířivce ve svém domě v Los Angeles.