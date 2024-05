Filmový festival v Cannes svižně odstartoval a má velkou úvodní hvězdu - Meryl Streepovou. „Můj život a kariéra? Všechno to uběhlo nějak rychle. Tedy kromě mé dnešní řeči. Ta byla opravdu dlouhá,“ žertovala herečka v úterý na zahajovacím večeru, když děkovala za čestnou Zlatou palmu. Bylo to emotivní, ostatně i díky herečce Juliette Binocheové, jež jí cenu předávala a během bilance rolí své kolegyně se rozplakala. Prostě dojemný dámský večer, který korunovala upřímná Juliettina otázka: „Jak jsi proboha stihla při tom všem mít čtyři děti?“

Meryl Streepová je miláčkem letošních Cannes | Foto: se svolením MFF Cannes

Meryl Streepová se těší v Cannes pozornosti na každém kroku, rozdává autogramy a je miláčkem davů. Okouzluje humorem, nadhledem, moudrostí a inteligencí. Všechno tohle mohli naráz zažít také všichni, kteří měli to štěstí a dostali se ve středu na prestižní Rendez-vous avec… v kině, jež vedení festivalu každoročně pořádá pro několik pozvaných celebrit. „No tedy, netušila jsem, že mám tolik fanoušků,“ užasla herečka v obřím kinosále Debussy, který pojme přes tisíc diváků a v němž ji publikum vítalo nadšenými výkřiky a ovacemi vstoje.

„Druhé dějství? Velmi zajímavý film. Je trefný a vtipný, ale i varující – je o nás hercích i o filmové branži, o tom, jak to třeba může jednou dopadnout,“ okomentovala Meryl zahajovací snímek Quentina Dupieuxe, jenž se dotkl světa filmu, iluzí, ješitnosti i umělé inteligence.

Kramerová byl důležitý film

Ďábelsky ostrá šéfka z filmu Ďábel nosí Pradu, která vyměnila pro setkání s diváky slavnostní bílou z úvodního večera za elegantní černou, přiznala, že letošního festivalu se obávala. „To ta vaše cena… Vždyť já vedu úplně normální život, jsem normální herečka, nic extra, netušila jsem, co mě tu čeká,“ pravila skromně, přestože její kariéra čítá přes sedmdesát rolí.

Za jednu ze zásadních považuje Streepová dodnes titulní hrdinku z filmu Kramerová versus Kramer. „Byl začátkem ženské aktivity a samostatnosti a na tehdejší dobu neobvyklý,“ řekla herečka o filmové adaptaci románu Averyho Cormana, který líčí život muže, jenž po odchodu manželky vychovává sám jejich malého syna. „Pro feminismus to byl klíčový snímek, i když přišel v době, kdy se tyhle trendy ještě moc nenosily,“ pověděla Streepová o filmu, v němž hrála s Dustinem Hoffmanem a který získal pět Oscarů (včetně sošky pro ni i Hoffmana).

Zpěv otvírá duše

Zavzpomínala také na drama Lovec jelenů, v němž mimo jiné poprvé zpívala před kamerou. „Mám zpěv a hudbu ráda, vlastně od školních dob. Byl to tehdy můj velký koníček. Pardon, ještě také kouření,“ přiznala herečka, jež ve filmu hrála partnerku muže, kterého osudově poznamená válečná zkušenost z Vietnamu. „Zpěv ve vás něco otvírá, uvolňuje, je přirozeným katalyzátorem, alespoň pro mě. Je to radost,“ popsala. A dodala, že nejvíc si to všechno užila při natáčení muzikálu Mamma mia!

Ke komentáři o natáčení Vzpomínek na Afriku, kde hrála s Robertem Redfordem a jež probíhalo v Keni, přidala dvě zajímavé historky. „V jisté intimní scéně byla na place minimální světla, jen pár lidí ze štábu, režisér a my dva. A já uprostřed klapky najednou cítím, jak mi vzadu za límcem bundy cosi leze po krku. To víte, jste v Africe, může to být cokoli. Hrůza mě ochromila, ale scénu jsem dohrála. Teprve pak jsem zařvala: ‚Sundejte to ze mě!‘ Asistent režie přiskočil, sundal bundu a vší silou mě plácl na dané místo. Byl to nějaký brouk velký asi jako moje dlaň. Dodnes nechápu, jak je možné, že mě nekousl ani po tom plácnutí,“ smála se herečka.

Druhá historka byla zábavnější a Meryl ji bez okolků demonstrovala na moderátorovi setkání. „Pardon, ale to se musí vidět,“ prohlásila o scéně, kdy jí Redford myje vlasy v řece, načež se postavila za moderátora a jala se mu vískat jemně vlasy na zátylku. „Rob vypadal, že v životě nikomu vlasy nemyl, asi se mě bál víc dotknout,“ soudila herečka s tím, že to na ni nesmí kolegovi prozradit. „V klidu,“ pravil okouzlený moderátor. „Mně bude úplně stačit, že na tohle vaše vískání už nikdy nezapomenu…“

Já produkuji děti

K tomu Meryl Streepová stihla ještě pochválit Stevena Spielberga, kterého považuje absolutního génia, jenž „má před natáčením vymyšlený každý detail a mizanscénu, dokonce i hudbu. Nic nenechá náhodě.“

Pak už došlo na práci žen ve filmovém průmyslu, jež je v Cannes několik let důležitým tématem. I tady prokázala Meryl svůj nadhled a moudrost. „Hollywood se za ty roky, co natáčím, výrazně proměnil. V platech je sice na špičce pořád Tom Cruise, ale zaslouží si to, já mu to přeju,“ zhodnotila herečka.

„Ale jinak se ženám velmi daří. Přibyla řada aktivit, v nichž se prosadily, od režie až po produkci, to je báječné. Jsou herečky, jež si produkují vlastní filmy, kde hrají, a já je obdivuji: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Natalie Portman, Margot Robbie. I já mám produkční společnost – na děti. Vyprodukovala jsem čtyři. A to považuju za největší výkon i dar,“ prohlásila dnes už legendární dáma.