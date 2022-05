Červený koberec poprvé "pošlapou" herci zahajovacího filmu, kterým je dle tradice domácí snímek. Jeho hvězdami jsou „zombie“, protože oscarový režisér Michel Hazanavicius se s tím nepáře a točí, co ho baví. Ještě před festivalovou premiérou se ale stihl dostat do potíží. Pojmenoval film Z (comme Z), po ruské invazi na Ukrajinu se proti tomu ale ohradil Ukrajinský institut. V titulu se dvakrát opakuje písmeno Z, s nímž v současné válečné situaci pracuje Rusko jako s proválečným symbolem. Plakáty byly natištěny, nikomu se do změny moc nechtělo. Nakonec ho ale režisér přece jen přejmenoval – večer ho diváci uvidí pod názvem Coupez! (Stříhejte!).