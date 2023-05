Čas letí. V Cannes už zase vybalili červený koberec, který čeká na své hvězdy. Jako první na něj vstoupí Johnny Depp, jehož film Jeanne Du Barry prestižní festival na Riviéře otvírá. Paruku Ludvíka XV. prý pirát z Karibiku nechá doma, na plátně si ho ale publikum jako francouzského panovníka vychutná v plné parádě. A možná nebude nouze ani o nečekaná hercova extempore na koberci. 76. ročník přehlídky potrvá do 27. května a přivítá také Indianu Jonese, vrahy z Oklahomy a české studenty.

Johnny Depp změnil filmový lokál. Stal se Ludvíkem XV. | Foto: se svolením MFF Cannes

Děj Královského dvora možná vypadá na první pohled jako nuda, francouzská režisérka Maïwenn ale dokáže proměnit kdejaký banální příběh v diváckou senzaci. Platí to i o filmu Jeanne Du Barry, jehož hrdinkou je dívka z chudých poměrů, jež se díky inteligenci a půvabu vyšplhá až do nejvyšších královských pater, respektive královy postele.

Ludvík XV. o jejím postavení kurtizány nic netuší, objeví ale díky ní novou energii a chuť k životu. Jeanne se navzdory všem konvencím nastěhuje do Versailles a tam způsobí velký skandál. Po boku Deppa si ji zahrála sama autorka a režisérka.

Hned druhý den festivalu rozsvítí program další celebrita – herec a producent Michael Douglas. Festival v Cannes mu udělí za přínos filmu čestnou Zlatou palmu. Už teď se na sítích vedou debaty, jaké šaty bude mít jeho partnerka Catherine Zeta-Jonesová a jakou sarkastickou poznámkou Douglas překvapí na pódiu či při setkání s médii. Jedno je jisté, bude to velká sláva a ti šťastnější si užijí i hercovu šarmantní osobnost při tradičním Rendez-vous s diváky, kdy držitelé čestné ceny komentují během filmových ukázek svou kariéru.

Netrpělivě je očekávána také světová premiéra dalšího dílu populární série Indiana Jones a nástroj osudu, který se představí v první třetině festivalu.

Že nebude nouze o podívanou, je zaručeno, podobné americké hity si umí Cannes ošetřit. O Cruisově Maverickovi a průletu francouzských stíhaček v národní trikoloře nad Festivalovým palácem se mluvilo ještě několik měsíců po přehlídce.

Češi v soutěži

V soutěžích se potkají známé filmařské osobnosti: Nanni Moretti, Aki Kaurismäki, Wes Anderson, Todd Haynes, Wim Wenders, Ken Loach a Alice Rohrwacherová.

O ceny v hlavní soutěži se utká 19 filmů, z nichž šest natočily ženy.

Už téměř tradičně se ve studentské soutěži (Cinéfondation) objevují české krátké filmy. Letos se mezi tisíci projekty probojovaly do sledované sekce hned dva filmy: Elektra Darji Kaščejevové (její Dcera vyhrála studentského Oscara) o dívce zkoumající své tělo a sexualitu a Osmý den Petra Pylypčuka, zachycující dospívání uprostřed náboženské sekty.

A jaké další hvězdy a filmy budou k vidění v Cannes? Zde je malý výběr z programu.

Killers of the Flower Moon

Pěkně temný příběh. S tím se na Riviéru vrací Leonardo DiCaprio, který tu naposledy sklízel ovace za Tarantinův film Tenkrát v Hollywoodu, kde hrál s Bradem Pittem. Nový snímek je inspirovaný reálnými událostmi, jež popsal ve stejnojmenném bestselleru David Grann.

Odehrává se v roce 1920, kdy nejen Oklahomou otřásla série záhadných vražd příslušníků indiánského kmene Osedžů.

Ze dna až k Oscarovi. Proč zmizel Brendan Fraser z plátna? Ničilo ho trauma

O natočení snímku o kauze, do níž byla zapojena i FBI a její tehdejší šéf J. Edgar Hoover, usilovali DiCaprio s režisérem filmu Martinem Scorsesem dlouhý čas. Na červeném koberci potkají fanoušci i Roberta De Nira, Jesse Plemonse a Brendana Frasera (ano, toho, který coby Velryba rozplakal diváky napříč světem a dostal za to letos Oscara).

Killers of the Flower MoonZdroj: se svolením MFF Cannes

Asteroid City

Jsou srazy, které nechcete. Na tom, který se odehraje ve filmu Wese Andersona, se potkají vesmírní kadeti, jejich rodiče a mimozemšťané. To vše v 50. letech 20. století. S plány všech to trochu otřese, společností cloumá panika, ústřední skupinku to však zocelí. Jak je u Andersona zvykem, půjde o hodně barevnou a hravou podívanou plnou hříček a najdeme v ní věhlasná jména: Scarlett Johanssonovou, Toma Hankse, Tildu Swintonovou, Margot Robbie a Edwarda Nortona. Mimo jiné.

Monster

Jihokorejci stále na špičce. Držitel Zlaté palmy Hirokazu Kore-Eda je jeden z nich a v Cannes už skoro štamgastem. Loni tu s úspěchem představil film Prostředník, teď přiváží thriller Monster nahlížející do podivného vztahu učitele a žáka sledovaného očima chlapcovy matky.

A jak už to tvůrce Zlodějů umí, opět dojde na motivy lásky, odpovědnosti a tajemství života rafinovaně do sebe zapletené.

Úspěch režisérky Pavlátové. Moje slunce Mad získalo francouzskou cenu César

Firebrand

Nejen Johnny Depp vnese na festival kus staleté minulosti. V historickém snímku Karima Aïnouze se do nelehkých časů intrik a stínání hlav vrátí také Alicia Vikanderová, jež si zahrála Kateřinu Parrovou, šestou a poslední ženu Jindřicha VIII. Jejího znaveného muže si s noblesou sobě vlastní zahrál Jude Law, Erin Dohertyová (známá mimo jiné jako princezna Anna v seriálu Koruna) oblékla kostým radikální spisovatelky, jež bude označena za kacířku.

Robot Dreams

I pes může být osamělý. Jak to asi vypadá, líčí Pablo Berger v animovaném španělsko-francouzském snímku Robot Dreams, jehož čtyřnohý hrdina se rozhodne čelit smutku tím, že si sestrojí kamaráda robota. Jejich přátelství je neochvějné, pak ale přijde nečekaná překážka, která oba rozdělí.

Najdou se ti dva ještě?

Robot DreamsZdroj: se svolením MFF Cannes

Strange Way of Life

A máme tu dalšího štamgasta. Španělský miláček publika Pedro Almodóvar veze poněkud netradiční žánr, navíc krátkometrážní - půlhodinový western s Ethanem Hawkem a Pedrem Pascalem. Že ale nebude setkání šerifa a rančera po letech tak docela obvyklé, na to můžete vzít jed. Optimistický Španěl v pestrých šatech má zálibu ve vztahových zákrutách a zjevně se jich dočkáme i v kulisách Divokého západu.

Tady se nedostanou ke slovu jen pistole a nostalgické westernové nápěvy…

Occupied City

Žít v Amsterdamu je pro mě jako žít s duchy. Tak zní motto filmu, v němž minulost je stále tak trochu přítomností a s nímž do Cannes přijíždí režisér oscarového snímku 12 let v řetězech Steve McQueen. Město oblíbené mladými a známé svou svobodou a drogami ukazuje z trochu jiného, hlubšího úhlu pohledu – zasažené válečnou minulostí, jež tu zanechala citelné stopy. Vznikl podle knihy Bianca Stigterové Atlas okupovaných měst.

Jsem jen společenský piják. Závislost se objevuje i na filmovém plátně

Jak mít sex

Mohlo to být nejlepší léto jejich života. Nebýt toho, že se trochu vymklo z kontroly. Britská filmařka Molly Manning Walkerová sleduje ve filmu Jak mít sex tři mladičké dívky, které vyrážejí na iniciační tah plný pití, klubové hudby a sdílených zážitků.