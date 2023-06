Festivalové Vary přehledně: Hosty Russell Crowe, Ewan McGregor i další celebrity

Russell Crowe, Ewan McGregor, Robin Wrightová, Alicia Vikanderová. To jsou hlavní hvězdy letošního karlovarského filmového festivalu. Kromě nich ovšem přijíždějí i další známé tváře, z nichž některé se vracejí, jako třeba Patricia Clarksonová. A to je pro festival rozhodně dobrá vizitka. Každou z osobností mohou návštěvníci někde potkat, ti šťastnější třeba na toaletách (už se to v minulosti leckomu podařilo), ostatní na oficiálnějších místech. Na červeném koberci, při úvodech jejich filmů, při přejezdu městem nebo na koncertě. Letos nastala právě taková příznivá konstelace, takže příležitostí bude celá řada. Deník přináší portréty tří z nich spolu s malým ohlédnutím za slavnými tvářemi, jež festival v minulosti také navštívily.

