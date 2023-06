Už v pátek vypukne největší filmový svátek u nás – Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Jeho 57. ročník zdobí čtyři velké hvězdy, znělka s Johnnym Deppem, pocta pro Danielu Kolářovou, dva koncerty a spousta podnětných filmů a debat. Dobrou zprávou je, že po delším ozdravném pobytu v pražském Motole se ve Varech objeví i prezident festivalu Jiří Bartoška.

Hned tři hvězdné osobnosti se objeví v samotném úvodu – Russell Crowe, Patricia Clarksonová a Alicia Vikanderová – která je i tváří zahajovacího snímku. Tím bude britské historické drama Královnin gambit o Jindřichu VIII. a jeho ženě Kateřině Parrové, v němž si Alicia zahrála s Judem Lawem. Posledním filmem festivalu budou Šampióni s Woodym Harrelsonem. Crowe dorazil do Varů už ve středu odpoledne.

Depp bude sdílet naši znělku

„Je to krásný začátek. Mám radost z toho, že se podařilo sladit pro první víkend hned několik osobností – Alicia Vikanderová a Russell Crowe převezmou cenu, Russell navíc zahraje se svým bandem divákům. Takhle by to mělo být, tak mají začínat prázdniny – vekou oslavou filmu,“ shrnuje výkonný ředitel Kryštof Mucha.

„Další den přijede Ewan McGregor, který přiveze film, jenž točil se svou dcerou - je to pro něj hodně důležité. Od ledna si s námi a svým agentem posílá fotografie z Varů, velmi se o to zajímá,“ dodává.

První hvězda už je ve Varech. Na festival přiletěl herec Russell Crowe

Jak podotýká, hvězdná sestava je pro festival zároveň příslibem dalších skvělých znělek. „Letošní s Johnnym Deppem se povedla, jemu se moc líbí a těší se, až ji ve stejný moment jako my začne sdílet na svých sítích. Ovšem na rozdíl od našich 70 tisíc on má za sebou 28 milionů sledujících,“ doplňuje Mucha s úsměvem.

Ženy nepotřebujeme tlačit

Festival se podobně jako jiné zahraniční přehlídky snaží chovat ekologicky, letos se poprvé netiskl katalog, ale bude jen na webu. „Nám staromilcům to samozřejmě bude chybět, tak jako Festivalový deník, který skončil už loni. Ale tak to je a má to i významný ekonomický efekt,“ říká Mucha.

Pokud jde o genderovou rovnováhu danou tzv. 5050x2020, kterou podepsaly různé festivaly, vedení festivalu má jasno. „Všichni jsme vyrůstali v době, kdy festival vedla dvojice Eva Zaoralová a Jiří Bartoška a bylo pro nás automatické, že se vždy vzájemně doplňovali. Když za námi přišli, abychom podepsali výzvu zaručující nadpoloviční většinu žen, spočítali jsme to a zjistili jsme, že máme režisérek víc. Museli bychom vyhodit dvě holky, aby to bylo takzvaně korektní a vyvážené. Čili nesmysl. I letos je to tak – ze zahraničí přijíždějí tři hvězdné ženy, bude tu velká česká hvězda Daniela Kolářová, v soutěžích i mimo soutěž máme zahraniční režisérky jako Alici Rohrwacher, Justine Triet nebo Jessiku Hausnerovou. Člověk to přece nedělá kvůli číslům, ale kvůli osobnostem a dobrým filmům, které přivážejí,“ tvrdí Mucha.

Jiří Bartoška je v nemocnici. Dva týdny před zahájením karlovarského festivalu

Vedle dvou soutěží – hlavní a Proximy, zaměřené na začínající filmaře, se opět dočkáme oblíbených sekcí Horizonty, Návraty k pramenům, Imagina nebo Půlnoční filmy. Našlo se i místo pro legendární disneyovku Sněhurka a sedm trpaslíků – dvěma projekcemi chtějí pořadatelé uctít letošní sté výročí Studia Walta Disneyho.

Tady je několik tipů z projekcí, programu hvězd i doprovodných akcí, které byste neměli minout:

Koncertní smršť, Crowe a Morcheeba

30. 6. 19.00 Morcheeba, 22.45 Russel Crowe

oba před hotelem Thermal

Chcete-li si užít první z letošních hvězd, můžete si (kromě červeného koberce při zahájení) poslechnout Russella Crowea a jeho band. Do Varů přiveze jednak ceněný snímek Master&Commander: Odvrácená strana světa, který uvede 1. července ve Velkém sále v Thermalu, jednak svou rockovou kapelu Indoor Garden party. Rozbalí to hned první večer po koncertu skupiny Morcheeba před Thermalem a poslech bude pro všechny zdarma.

Znělka s Johnnym Deppem

Poprvé se představí během pátečního zahájení. Souběžně se slavnostní projekcí ve Velkém sále ji uvidíte i na online platformě KVIFF.TV, velkých plazmových obrazovkách v prostorech festivalu i doma na počítačích, tabletech a mobilních telefonech.

„Johnny Depp přijel tradičně se zpožděním, namísto ve dvě v pět odpoledne a prohlásil, že bude raději improvizovat. Nejdřív jsem z toho byl trochu rozmrzelý, pak se to ale ukázalo jako skvělé řešení. Otiskl do znělky ještě více svou osobitost. Když jsme dotočili, chtěl si ještě povídat, přestože na něj čekalo letadlo,“ komentoval vznik znělky, jež se odehrává v secesním hotelu Gellért v Budapešti, režisér Ivan Zachariáš. Depp zkrátka nezapře svůj styl.

KVIFF.TV

Pokud jste ještě nezaregistrovali tuto festivalovou platformu, je nejvyšší čas. Během festivalu nabídne klíčové okamžiky festivalu, živá vysílání z červeného koberce, rozhovory s tvůrci, úvody k filmům, soutěže a několik původních pořadů. Přímo na místě můžete zavítat na živou stage do KVIFF.TV Parku a být při natáčení některých pořadů, v neděli je tu v 15 hodin například beseda s Ivanem Trojanem o filmu a o jeho pomoci nemocným cystickou fibrózou. Než to celé vypukne, dejte si ochutnávku v obýváku: aktuálně je k vidění loňský divácký vítěz PSH Nekonečný příběh, dokument, který nahlíží do kariéry i životů kluků z PSH čili Penerů strýčka Homeboye. Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik. Dynamický film našlapaný hudbou, humorem i nečekanou sebereflexí.

Pozvání do kina

Karaoke Blues

1. 7. 11.00, Kino Čas

Do kin se vrací žijící severský klasik Aki Kaurismäki. Z Cannes přiveze svůj oceněný černý snímek o dvou lidech, jež hledají spřízněnou duši i pracovní kotvu. Holappa pracuje jako stavební dělník, žije na ubytovně a smutek zahání nadměrnou konzumací alkoholu. Ansa vykonává špatně placenou práci v supermarketu a večer se vrací do prázdného bytu, v němž se z rádia linou zprávy o krvavé ruské invazi na Ukrajině. Trajektorie jejich životů se jednou večer protnou v omšelém karaoke baru…

Minulé životy

2. 7. 11.00, Velký sál

Spisovatelku Noru a její dětskou lásku Hae-Sunga sice dělí tisíce kilometrů, spojuje je však výjimečně hluboké pouto. Po více než dvou dekádách odloučení se dvě spřízněné duše setkávají během pár dní v New Yorku. Nečekané shledání s osudovým mužem přiměje Noru k otázce, kterou tak dobře všichni známe: „Co by bylo, kdyby…?" Režisérka Celine Song v citlivé moderní romanci a v několika časových rovinách vypráví příběh dvou lidí, kteří prožívají citovou blízkost, přestože se jejich životní cesty míjejí.

Úsvit

2. 7. 13.00 Kinosál Pupp

Sympaticky moderní je na svou dobu – píše se rok 1937 – přístup mladého ředitele továrny uprostřed rostoucího města baťovského střihu v malebném podhůří majestátních Tater. Ale nenechte se mýlit, protagonistkou je jeho žena Helena (Eliška Křenková). Odhodlaný pohled aspirující lékařky, která se chystá brzy porodit, do vysněné rodinné budoucnosti však náhle zastíní nález mrtvého těla novorozence na dvoře pulzující fabriky. Český zástupce v hlavní soutěži v režii Matěje Chlupáčka.

Hypnóza

4. 7. 17.00 Velký sál

André a Vera jsou partneři nejen v životě, ale také v práci. Snaží se prorazit s mobilní aplikací věnující se ženskému reprodukčnímu zdraví. V předvečer víkendového programu pro nadějné start-upy, kde se chtějí ucházet o investiční podporu, se Vera za účelem odvyknutí kouření účastní hypnoterapie. Jejím vedlejším efektem však je, že začne ztrácet společenské zábrany.

Anatomie pádu

5. 7. 13. 30 Velký sál

Sandra (fascinující Sandra Hüller) je úspěšná spisovatelka, žijící s manželem a synem Danielem ve francouzských Alpách. Když se Daniel jednou vrací z procházky se psem, najde na zemi otcovo mrtvé tělo. V domě kromě manželů v té době nikdo nebyl, je nutné vyšetřit, zda byl smrtící pád následkem sebevraždy, nebo zda Sandra muže zabila… Justine Triet, jejíž film letos vyhrál Zlatou palmu v Cannes, ve strhujícím soudním dramatu postupně až na dřeň rozkládá vztah ústředního páru a staví publikum před otázku, jak by obstál jejich vlastní vztah. Šance vidět vítězný film letošního Cannes.

Sněhurka a sedm trpaslíků

6. 7. 9.00, Kino Čas

Unikátní ocenění v podobě jedné velké a sedmi malých sošek Oscara si hrdinové prvního a dodnes nejpopulárnějšího celovečerního filmu z dílny Walta Disneye, jehož studio letos slaví 100. výročí, plně zasloužili. Přesněji jejich animátoři, kteří rozpohybovali přes milion kreseb tak, že každý z trpaslíků má nezaměnitelný charakter, vyjádřený nejen odlišným fyzickým vzezřením, ale právě způsobem jeho oživení.

Herečka Robin Wrightová, životní láska Forresta Gumpa, navštíví filmový festival

Kulový blesk

6. 7. 16.00, Městské divadlo, pocta Daniele Kolářové

Nestárnoucí komedie z tvůrčí dílny Ladislava Smoljaka, Zdeňka Svěráka a Zdeňka Podskalského o „největší akci v dějinách stěhování“. Vychází z drobných absurdit společenského i soukromého života, které jsou jemně a s hravostí rozvíjeny a slouží k demaskování malosti a pošetilosti jednotlivce i dobových poměrů. Dvanáctisměna bytů plánovaná na jediný den je zdrojem humorných gagů i slovních vtipů, které přešly do domácí ústní tradice. Herečka Daniela Kolářová film osobně uvede.

Princezna Nevěsta

7. 7. 14.00, Velký sál

Příšery, kouzla, zázraky, boj na život a na smrt, dávná pomsta, pravá láska. Kultovní film Roba Reinera Princezna Nevěsta pojímá prvky klasické pohádky, ale okrádá své postavy o míru naivity, která je žánru vlastní. S lehkostí a ironickým nadhledem vypráví o fantastickém dobrodružství půvabné princezny Pomněnky (Robin Wrightová) a strašného piráta Robertse (Cary Elwes). Hereččin oblíbený snímek, který si vybrala v rámci své pocty na festivalu a který osobně uvede.

