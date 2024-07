Co vás vlastně přivedlo do pořadu Tamtam?

Byli jsme pro něj osloveni s Markem Němcem, se kterým se v něm střídáme. U dětí i rodičů si získal poměrně rychle úspěch, protože je to taková „toulavá kamera“ s tipy, kam zajet na víkend. Hezky to funguje a musím říct, že i my s Márou jsme coby rodiče jejich koncovými uživateli. To znamená, že z pořadu čerpáme nápady, kam s dětmi na výlety. Já dokonce funguju jako taková teta na telefonu. Stává se totiž, že mi zavolá nějaká kamarádka a ptá se – nevíš, co se kde o víkendu děje, kam bych tak mohla s dětmi vyrazit? V tu chvíli na ni v podstatě vychrlím aktuální scénář toho kterého dílu, který jsme právě natočili. No, takže mi takhle volají, stejně jako Alence Zárybnické, když se zajímají, jaké bude počasí.

Neobtěžuje vás to?

Ne, vůbec. Pořad Tamtam mám ráda jako máma, tak i jeho protagonistka, rádkyně a zmiňovaná uživatelka.

Schyluje se k další letní soutěži Déčka, která je koncipovaná jako Zápas století, v němž sehrají souboj družstva outsiderů a naklonovaných golemů. Zdá se mi to jako dobře vymyšlený plán, jak prožít letní dny…

Ano, hrozně hezky to vyšlo. I v souvislosti s tím, že jsme se nedávno stali mistry světa v hokeji a že fandění nebo sportovní nadšení v dětech prostě je. Ať už prostřednictvím rodičů, kteří jednotlivé zápasy prožívali, nebo jich samotných, když se o nich třeba bavily se spolužáky.

Samotný koncept soutěže ale zůstává v podstatě stejný, ne?

Vlastně ano. Ti, co jezdili na tábory, určitě znají celotáborové hry. V jejich duchu pokračujeme i v letošním roce. Jejich cílem je zvednout rodiče a jejich děti od televize, vyrazit ven, na výlety, které jsou navíc spojené s řešením různých úkolů souvisejících se zachraňováním Déčka od Černobíla. A když splní určitou jejich část, sdílí to na webu Déčka, který je skvěle koncipován. V tom slova smyslu, že děti, které jsou nedejbože nemocné, zrovna musejí být doma nebo třeba venku prší, tam najdou spoustu her a edukativní zábavy, které se můžou věnovat třeba i z postele.

| Video: Youtube

Černobíl, který se prezentuje jako trenér naklonovaných sportovních golemů, je mimochodem pěkný padouch…

Je, ale zároveň si myslím, že bez padoucha by soutěž nebyla, neměli bychom proti komu stát, takže je potřebný. Občas je dobré, když svět není černobílý, protože potom jsou v něm věci, proti kterým se můžeme spojit, bojovat za ně a ve výsledku mít radost z vítězství.

Na vysvětlenou je třeba říct, že děti budou mít za úkol pomoct vytrénovat tým outsiderů tak, aby vyhrál nad tím, který vede právě zmiňovaný Černobíl.

Nejsem zrovna ta, co by měla koncept představovat, protože jsem ho nevymyslela. Ale ano, obecně v něm jde o to probudit v dětech týmového hráče ve smyslu fair play – na rozdíl od Černobíla, který podvádí, chce uplácet rozhodčí ve prospěch vlastního týmu a podobné věci… Aby bylo jasno, hodláme náš tým nasytit tou správnou silou, abychom Černobíla porazili.

Michaela Maurerová Narodila se 29. září v Havířově. Vystudovala DAMU, už tehdy moderovala v České televizi pořad Letadlo, později i Tykadlo. Na Primě moderovala hudební pořad h.i.t. a objevovala se také na hudební stanici Óčko. Spolupracovala také s dívčím magazínem Bravo Girl, kde působila v poradně pro mladé dívky. Zahrála si v seriálech Ulice, První republika či Zlatá labuť, viděli jsme ji například i ve filmu PF 77 s Vlastou Chramostovou. Upozornila na sebe také jako průvodkyně televizního cestopisu Bedekr. Věnuje se i namlouvání knih a spolupracuje s Českým rozhlasem.

V dobrém slova smyslu, jak už zaznělo, vyháníte děti do přírody. Podle čeho volíte místa jejich soutěžení?

Pokaždé jsou rozesetá po celé České republice. Jedná se buď o návštěvnické body zájmu, jako jsou hrady, zámky a kulturní památky obecně, ale i o místa, v jejichž okolí se nic nenachází, často jsou to lesy… Všude je možné sbírat takzvané „kešky“ neboli hledat ukrytou krabičku s předepsaným úkolem, který je třeba splnit. V dětech to pěstuje ohleduplnost, protože když tu krabičku najdou a daný úkol splní, musí ji zase uložit na místo, na kterém ji našly, aby se hry mohly zúčastnit i ostatní děti. Takže ano, do soutěže zapojujeme celou republiku, protože my z Déčko světa rozhodně nejsme pragocentrici, ani se neorientujeme jenom na velká města jako Brno, Ostrava či Plzeň. Každý ze zájemců se koneckonců může podívat na mapu webu Déčka, aby měl představu, kde se letos pohybujeme.

S Markem na jednotlivá místa vyrážíte i osobně? Jak si to mám představit?

S Márou točíme na ta která místa upoutávky – jejich součástí jsou i známé postavičky Déčka, tedy Kačka Brnkačka a Venda Vandr. Nemůžeme samozřejmě navštívit všechna, ale pár z nich jsme vybrali, abychom jejich prostřednictvím ukázali, jak naše soutěž vypadá, jak to celé funguje. Ve výsledku to znamená, že se během pár minut snažíme edukativní cestou ukázat, co je kde možné vidět, zažít a užít. A ještě k tomu, jak porazit vzpomínaného Černobíla. Zároveň je to i návod pro rodiče, protože předpokládám, že mladší děti, pokud se do soutěže zapojí, k tomu budou potřebovat právě je. Do finále se propracujeme koncem srpna a já doufám, že po vzoru předešlých ročníků bude účast zase hojná. Že nám účastníci pomůžou vyhrát nad Černobílem ve stylu fair play, že si zasportujeme a že dobro zvítězí nad zlem.

Jaký máte vztah ke sportu vy sama?

Vlastně dobrý. Zejména díky tatínkovi, který se kolem sportu vždycky motal – ať už jako lékař, nebo trenér basketu. V pubertě se mi do něj ale moc nechtělo. O to víc se mi chce teď. Někdy to, pravda, úplně nefunguje, protože jak s oblibou říkám – mám dysfunkci motivačního systému, jinak řečeno lenost. Ale i díky vlastním dětem se dokážu vybičovat. Mám ráda, když si děti čuchnou ke každému sportu, naučí se ho tak, aby si v rámci party nebo nějakého přáteláku dokázaly zahrát volejbal, fotbal, zalyžovat si, zaplavat… Takže ke sportu mám pozitivní vztah. Je to krásný způsob, jak nabudit správné endorfiny, zlepšit náladu a vyčistit si hlavu, což je v současné době, kdy je nedostatek dětských terapeutů, strašně důležité.

Upozornila jste na téma, které je teď v kurzu. Hodně dětí se potýká s různými psychickými problémy…

Dost se o tom mluví, ale myslím, že je to pořád ještě málo na to, o jak velký problém se ve skutečnosti jedná. Vím, že psychika dětí, které byly nějakým způsobem zasažené covidem, kdy jsme se všichni nacházeli v izolaci, může být špatná. Ale není to jenom o covidu, těch zátěží, co prožívají, je mnohem víc. Může pak trvat dlouho, než se z nich dostanou, než to všechno zpracují. Vždycky na to konto říkám, že se nic nedá pokazit dobrou odpovědí. A že nejlepší medicínou na dobrou náladu je sport a pobyt venku. Takže pokud bychom měli být s Márou motivací, jak na to, jsme za to moc vděční.

| Video: Youtube

Ptát se vás, jak se vám s Markem partneří, je asi zbytečné.

No skvěle. Mára je můj oblíbený spolužák z DAMU, teda o rok mladší. Známe se léta letoucí. Myslím, že lepšího parťáka jsem si nemohla přát. Slyšíme na sebe, práce je pro nás vlastně i zábava. Stejně tak bych mohla mluvit i o dalším kolegovi Martinu Písaříkovi, který je hlasem Kačky a Vendy. Vždycky jsme tvrdili, že máme spolu pořad a jsme spolu pořád.

S prací pro děti jste každopádně hodně spojená. Je to něco, co jste chtěla?

Nerada bych se koncipovala do interpretky rolí pro děti, protože je to začátek konce. Vím, jak někteří, co se dětské tvorbě věnovali, skončili. Říkali, že kvůli své práci děti naopak rádi nemají. Mně se to zatím neděje. Já je ráda mám, ale pořád ještě preferuju vlastní děti před cizími. Každopádně pro ně ráda dělám, protože si myslím, že jde o velmi kritické publikum, které si zároveň vychováváte. Je to ode mě možná trošku vyčůrané, že si na stará kolena „vyrábím“ svoje fanoušky. Ale tak to prostě je, že mě oslovují pětadvacetiletí chlapci a pětadvacetiletá děvčata. Ve chvíli, kdy mi řeknou ahoj, zjistím, že na mě vyrostli. Což ukazuje, že jsem v tom oboru opravdu už dlouho.

close info Zdroj: se svolením České televize/Klára Cvrčková zoom_in Michaela Maurerová v pořadu Tamtam

Kdy to u vás začalo?

V roce 2000, kdy jsme s kolegy moderovali živé přenosy pořadu Letadlo pro teenagery a dětské publikum. Všimli si toho i ostatní. Asi i díky tomu jsem se stala jednou z tváří Déčka, za což jsem moc ráda – jako rodič i interpret. Jde totiž o něco fenomenálního, co ani v Evropě nemá moc obdoby, že u nás máme vlastní televizi pro děti, která mapuje naši kulturu a která děti kvalitně vzdělává a baví. Navíc máme i moc hezkou grafiku, myslím, že Dan Špaček celé Déčko moc hezky animuje. Na web Déčka sama ráda zabrouzdám. V telefonu mám stáhnuté „déčkové hry“, takže když se moje dítě někde nudí, vytáhnu ho a zabíjíme čas spolu. Je to něco, za co jsem moc vděčná. Byla bych strašně ráda, kdyby Déčko – a teď mluvím z pozice fanouška – zůstalo při životě co nejdéle. Je to něco, co je opravdu důležité. Jeho prostřednictvím vychováváme naše děti. Nechceme přece, aby vyrůstaly jen na Minimaxech nebo Disney Channel Plusech, ale na něčem, co je přesně koncipováno pro ně, mluví jejich jazykem – navíc s animovanými pohádkami, na kterých vyrostli jejich rodiče. Potažmo tedy i já sama.

Věnujete se i namlouvání knih. Jaká je to disciplína?

Velice speciální, moc mě baví. Sama jsem náruživý čtenář, ale i u vlastních dětí jsem viděla, že číst nechtěly. Dostala jsem je k tomu právě prostřednictvím poslechu audioknížek. Prostě to tak dneska funguje. Obecně vzato považuju knížky za základ vzdělanosti. Mám k nim i jejich autorům velkou úctu. Jejich prostřednictvím se uchyluju do soukromého virtuální světa, kterého se nehodlám vzdát, dokud ještě budu na čtení vidět. K načítání knížek jsem se shodou okolností dostala právě přes Déčko, díky němuž jsem vnímaná jako někdo, koho děti berou. V současné době bych řekla, že jsou to spíš ty cizí, než vlastní, ale je to dáno i složitým obdobím, kterým si moje dvě starší děti procházejí. Ale zase je fajn, když za mnou přijde nejmladší pětiletá dcerka a chce si nechat číst, zatímco já jsem po celém dni ulítaná a potřebuju si natáhnout nohy. V tu chvíli jí můžu pustit sebe samu. Tak to je velká výhoda. Kdo to má?

Léto a s ním spojené cestování je tady. Máte nějakou oblíbenou destinaci?

Mám, ale s rodinou většinou cestujeme proti proudu. To znamená, že jsme byli na dovolené nedávno a pojedeme zase až v září a v říjnu. V létě zůstáváme v Praze, protože mě čeká spousta práce, budu zaskakovat v Českém rozhlase… Ale na výlety jezdit budeme. Jinak miluju cestování v obytném voze nebo spaní jen tak pod stanem. Ráda zažívám tohle dobrodružství právě i s dětmi, protože si pak na to v dospělosti pamatují daleko víc než na nějaký prožitý víkend v šestihvězdičkovém hotelu se značkou all inclusive.