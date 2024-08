Česká společnost má svého Krejčíře, Mrázka či Jonáka, Slovensko Mikuláše Černáka. Mimo jiné. Zrodila ho divoká 90. léta, kdy se z obyčejného řidiče autobusu postupně stal jednou z nejobávanějších postav organizovaného zločinu. Hnacím motorem byly zjevně peníze, touha po moci a také tehdejší rozvolněné zákony i mravy, jež nahrávaly mafiánským praktikám.

Mikuláš Černák, který se vrátil zkraje devadesátých let z Bavorska (kde se živil jako lesní dělník) na Slovensko, tyhle možnosti velmi rychle pochopil a naučil se v nich pružně manévrovat. Obklopí se kumpány ochotnými ke všemu, začne navazovat klíčové kontakty s úřady, shání „bílé koně“, čile korumpuje a podplácí svědky, kteří se náhodou ocitli u nějaké té „roztržky“, krádeže či násilí. Koho nepodplatí, toho zabije. Jeho okolí záhy pochopí, že je lepší se buď přidat, nebo mu jít z cesty. Jediný, kdo jej občas přiměje ke sklopení očí, je Mikiho matka, jež dlouho věří, že má prostě šikovného syna pečujícího o rodinu…

Slabší příběh

Autor scénáře Miro Šifra, kterého žánr krimi i podsvětí zajímá dlouhodobě (Rédl, Zrádci, Rudý kapitán), byl v době prvních Černákových vražd nedaleko – vyrůstal jako malý kluk pár kilometrů od Telgártu, Mikiho obce. A tak jako každý Slovák slýchal o místním gangsterovi a jeho zločinech poměrně často. Díky tomu působí prostředí, v němž se Miki pohybuje, autenticky, se všemi ustrašenými obyvateli, zpitými a hulvátskými chlapy v hospodě, častými rvačkami, levotami a pokornými, usouženými ženami.

| Video: Youtube

Příběh samotný už je na tom o něco hůře - není nijak dramaticky vyklenutý, jde spíše o sled situací a obrazů popisujících Mikiho charakter a činy a jeho neuzavřenost prozrazuje, že nás čeká ještě druhý díl (měl by přijít do kin zkraje příštího roku). Je sice zalidněn řadou postav, není ale snadné se v nich vždy orientovat ani k nim více proniknout.

Chybí hlubší ponor do Mikiho mysli a osobnostní proměny, kromě prvoplánových chlapských rvaček nedochází k výraznějším vnitřním ani vnějším rozporům, snad kromě jedné scény během rodinné oslavy nevidíme žádné jeho zaváhání ani pochybnosti. Zločiny, jež se stávají brutálnějšími a cyničtějšími a jež se na sebe vrší, jsou konány téměř mechanicky, Mikiho okolí je přijímá maximálně s pokrčením ramen, lehce nedůvěřivým pohledem nebo krátkou výtkou (od manželky). Ani paní radní, jež zaznamená po setkání s Černákem a jeho partou kapky krve na chodníku, to zjevně nijak nerozhodí. Mimochodem, je to jedna ze situací, jež budí nechtěný úsměv. Že byl Černák občas obklopen venkovskými burany, je nejspíš pravda, nicméně stěží si představit, že by je nechal nést skříň s mrtvolami přes celé město, když stačilo zajet s avií k zadním dveřím…

Výborný Milan Ondrík

Kdo zaslouží velkou pochvalu, jsou herci. Především Milan Ondrík v titulní roli, kterému lze věřit opravdu každé slovo, brutalitu i omezenost – ať už koupí sobě tygra („je to symbol síly a šlechetnosti, chápeš“), nebo bratrovi BMW („jednoho máš ty, druhého Mečiar“). Jeho ponor do postavy je obdivuhodný, hlavně díky němu působí Miki barevně, jednou jako šarmér bavící společnost a balící atraktivní ženy, jindy jako cynický, bezskrupulózní gangster, z něhož jde mráz po zádech. Jeho nasazení se ostatně týká i fyzického vzhledu – herec přibral deset kilogramů a knír, což z něj dělá uvěřitelný typ svého druhu.

Dobře se se svými rolemi popasovali i další: Dušan Cinkota a Gregor Hološka jako Mikiho parťáci, Anna Javorková v roli matky nebo Rebeka Poláková alias jeho manželka. Jen letmo se filmem mihne i Matěj Hádek, jenž dostane patrně větší prostor v pokračování.

Vizuální koncept tísnivé doby v zapadlé slovenské díře funguje dobře, zejména díky kameře Mária Ondriše, který si poradil i s detaily tváří v tmavých pasážích. Jako šťastné se ukázalo i oslovení Dávida Kollára, který má jako skladatel i kytarista na kontě úspěšnou spolupráci se zahraničními muzikanty a který svými temnými motivy prohlubuje tísnivou atmosféru filmu.

Za zmínku stojí, že film se těší na Slovensku mimořádnému ohlasu, za první víkend (vstoupil do kin o týden dříve než u nás) nasbíral přes sto tisíc diváků a v tržbách má rekord za poslední dekádu. Je to vcelku pochopitelné, v žánru gangsterky navzdory zmíněným výtkám funguje a postava Černáka (který nyní sedí ve vězení na doživotí) je pro tamní veřejnost zjevně atraktivní. Podstatný je i fakt, že v podtextu nabízí jasné paralely se Slovenskem současným a že je člověku až úzko z toho, že se od 90. let chování některých podnikatelů a vlivných politických aktérů zase tak moc nezměnilo. Snad jen ty prostředky jsou trochu jiné, sofistikovanější…

Hodnocení Deníku: 65 procent