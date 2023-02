Svou asi nejslavnější matku si Míla Myslíková zahrála v Básnících, tedy v sérii komedií režiséra Dušana Kleina . Starostlivou švadlenu, která svému synovi Štěpánu Šafránkovi neúnavně dává rady do života a všemožně ho podporuje, poprvé ztvárnila ve filmu Jak svět přichází o básníky z roku 1982. Ten se mimochodem představitelům minulému režimu příliš nehodil do krámu a snímek málem vůbec nepustili do kin. Naštěstí vše dobře dopadlo, a tak si Myslíková roli maminky Šafránkové střihla ještě třikrát.

Máma básníka Štěpána. Před devadesáti lety se v Třebíči narodila Míla Myslíková

Když se mělo točit páté pokračování nazvané Jak básníci neztrácejí naději, chtěl se režisér odpíchnout od situace, kdy matka Šafránková zemře. Domluvil si proto schůzku s Myslíkovou, aby jí to nějak taktně vysvětlil. Ještě než ale stačil promluvit, sdělila mu herečka, že v dalším pokračování už být nechce, jelikož se na to už necítí a že by ji měli nechat ve filmu zemřít. Dušanu Kleinovi se v tu chvíli ulevilo. To ještě netušil, že Míla Myslíková zemře už v roce 2005, tedy 13 měsíců po premiéře zmíněné komedie.

Zdroj: Youtube

Osudová vizáž

Myslíková debutovala před filmovou kamerou už v roce 1954 ve svých 21 letech. Po boku hvězd jako Vlasta Burian, Jiřina Šejbalová nebo Josef Kemr si zahrála ve filmu Nejlepší člověk. K větším rolím patří její věčně hudrující lázeňská Kateřina v Menzelově Rozmarném létu (1967).

Možná díky své vizáži ale byla v pozdějších letech obsazována hlavně do rolí matek, a byla v nich vynikající. Kromě zmíněné maminky Šafránkové si jednu zahrála i ve filmu Metráček, který v roce 1971 natočil režisér Josef Pinkava, na motivy knihy Stanislava Rudolfa. Tak trochu maminkovskou rolí byla i hereččina postava vedoucí skladu Janíkové v Herzově snímku Holky z porcelánu, kde se stala přirozenou autoritou pro dívčí zaměstnankyně velkoskladu porcelánky.

Kremrole a bublanina

Rodačka z Třebíče hrála ve většině filmů jen malé role, i když pro příběh leckdy zásadní. Například ve Vorlíčkově komedii Což takhle dát si špenát to byl právě bernardýn její vrátné Růženky, který sežral dvojici hlavních hrdinů snímku schovaných v kremroli.

Václav Vorlíček si Myslíkovou oblíbil. Svědčí o tom i fakt, že jí dal větší příležitost ve své předchozí fantasy komedii Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

Míla Myslíková v komedii Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Její postava vodnice Matyldy Wassermanové se ve filmu změní i na bublaninu.Zdroj: se svolením TV Nova

V roli Matyldy Wassermanové, přísné manželky šéfa vodnického klanu, se s jistou nadsázkou zapsala do dějin světové kinematografie tím, že jako jediná herečka hrála bublaninu. Nejprve tedy byla proměněna v ušatou mouku, z níž nic netušící Stella Zázvorková upekla zmíněný moučník. Minimálně za tuto roli by si Míla Myslíková zasloužila Oscara.