Příběh hrdinů filmu se odehrává během jednoho letního dne a začíná na malém vlakovém nádraží, které opouští lokálka s několika různorodými pasažéry. Zábavný ponor do mezilidských a partnerských vztahů byl inspirován skutečnou událostí.

„Autobiografické momenty tu nejsou, nebyl jsem v daném vlaku, když se to stalo. Čerpal jsem ze zprávy, která proletěla českým veřejným prostorem více než před rokem, a částečně z veřejně dostupné zprávy drážní inspekce šetřící tuto mimořádnou událost. Vlak jel Českomoravskou vrchovinou a zastavil, protože měl poruchu brzd. Strojvůdce vystoupil, odvzdušnil je, načež vlak se vinou gravitace sám rozjel zpět. Jel, zcela neřízen, ale zase v protikopci zastavil, takže se nic nestalo. Trvalo to čtrnáct minut a my o tom natočili celovečerní film,“ vysvětluje režisér.

Casting probíhal pečlivě a dlouho. Nakonec ústřední manželskou dvojici Romany a Romana ztvárnili Jana Plodková a Igor Chmela, kteří se na filmovém plátně potkali poprvé. „Igor Chmela výtečně naplňuje představu dospělého, který nikdy nedospěl a Jana zase postavu alkoholičky, které se zvyšuje míra alkoholu v krvi během jízdy vlakem,“ komentuje volbu herců.

Jana Plodková vidí svého partnera jako starostlivého muže, idealistu, který manželku vnímá jako mnohem krásnější, než ve skutečnosti je. „S Jiřím Havelkou se znám dlouho, protože jsme spolu kdysi zkoušeli představení v HaDivadle, jeho humor je mi velmi blízký. Odráží se i v tomto filmu. Hodně mě překvapilo, že všechny situace jsou podle reálné události, což je neuvěřitelné. Nebylo proč váhat.“

Igor Chmela k tomu dodává: „S Janou se hraje fantasticky. Ona je tak přesvědčivá, že bych s ní nechtěl žít.“

Premiéru bude mít komedie v příštím roce.