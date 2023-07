Jsou jistoty, které nemizí. Třeba Mission: Impossible. Víte, co můžete čekat a také to dostanete: honičky, střelbu, kaskadérské kousky, brutální likvidaci aut i interiérů a samozřejmě hrdinu, který z každé situace vyvázne. Mise Toma Cruise je vždycky možná, navzdory názvu série. Do kin právě vstupuje sedmý, kvůli covidu několikrát odložený díl s podtitulem Odplata. Je načase, kina opět stagnují a potřebují pořádný hit.

Mission: Impossible Odplata – První část (2023) | Foto: Se svolením CinemArt

Minulosti nelze uniknout. To je motiv, který se prolíná novým filmem Mission: Impossible a který doléhá na hlavního hrdinu, Ethana Hunta. Všechno, co jej kdysi dávno potkalo včetně rozhodnutí, která učinil, se nyní vrací - v osobě muže, o němž si Hunt myslel, že je dávno mrtvý.

Není to ale zdaleka všechno, s čím se musí agent ve službách IMF (tajné elitní jednotky), tentokrát popasovat.

Do hry vstupuje i aktuální fenomén jménem umělá inteligence a bude to zákeřný soupeř. Ukáže se už v prologu, když nasimuluje ruské ponorce v hlubinách potenciální ohrožení, načež obrátí její vlastní torpéda proti ní. A není to jediný okamžik, kdy někoho osudně ošálí a na místě zůstanou mrtví.

Akce v první řadě

V novém příběhu, který přichází do kin pět let po předchozím Fallout a který producenti rozdělili na dva filmy, se hraje o klíč v podobě čtyřbokého křížku. Nějakou chvíli se neví, co vlastně odemyká, urputný boj o něj ale svádí několik světových skupin, Huntovu londýnskou IMF nevyjímaje. Nové technologie vládnou všem a kdo se jich zmocní, ovládne svět i jeho docházející zdroje.

Upoutávka k filmu Mission: Impossible Odplata - První část:

Zdroj: Youtube

Kromě hry s nevypočitatelnou I.A. nepřináší dvouapůlhodinový snímek Christophera McQuarrieho ve scénáři nic zásadního, ten ovšem nikdy nebyl pro tvůrce prioritou. Také s humorem tvůrci šetří a naopak plýtvají doslovnými klišovitými dialogy, zejména v první čtvrtině filmu, kde se debata na vysoké politické úrovni o budoucnosti světa zbytečně natahuje.

Naštěstí se záhy na scénu vrací známá Huntova partička, Benji (Simon Pegg) a Luther (Ving Rhames) a v letištní pasáži v Abú Dhabí dá filmu potřebné tempo i lehkost.

Mission: Impossible Odplata – První část (2023)Zdroj: CinemArt

To hlavní, čím si Mission: Impossible vydobyla diváckou pozornost, zůstává - pořád je na co se dívat a na co publikum lákat. Tentokrát je to vedle půvabné římské honičky ve žlutém fiátku a závěrečné vlakové scény i (řádně reklamně ošetřený) Cruisův skok na motorce do propasti. Herec kvůli tomu absolvoval přes pět set seskoků padákem a víc než desítku tisíc motokrosových skoků.

Ženský prvek

Děj zavádí diváky tradičně do rozmanitých míst světa a nabízí úchvatné záběry – od modravých hlubin Beringova moře a rezavých pouštních dun v Jemenu přes podmanivé benátské kanály a mosty až po ocelově šedé štíty norských skal. Dočkáme se hýřivých barev a hudby na benátské párty, masek s falešnou identitou ve stylu Fantomase i vzkazu, jak „jsme závislí na digitální realitě, kterou jsme si vytvořili“.

Ve hře je tentokrát hned několik žen. Od Huntovy ztracené parťačky Ilsy přes záhadnou zlodějku Grace a drsňačku Paris až po Alannu hrající svou vysokou hru (ve skvělém podání Vanessy Kirby, kterou známe jako princeznu Margareth z Koruny).

Tom Cruise svou akční misi včetně seskoku opět splnil (adrenalinové finále na hroutících se vagonech je velkolepé). Uvidíme, jestli závěr rozděleného příběhu bude mít za rok alespoň stejně slušné napětí a nabídne nápadité rozuzlení. Čekání na to, že herecký šedesátník s pečlivě vyžehlenými tvářemi jednou přizná své vrásky jako Harrison Ford, je ale zřejmě marné.

Historie série



• Mission Impossible (1996)

• Mission: Impossible II (2000)

• Mission: Impossible III (2006)

• Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

• Mission: Impossible - Národ grázlů (2015)

• Mission: Impossible - Fallout (2018)

• Mission: Impossible Odplata - První část (2023)

• Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two (2024)