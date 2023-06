/RECENZE, FOTO, VIDEO/ Australský specialista na špinavou práci Tyler Rake jen tak tak přežil události z prvního filmu Vyproštění a teď dostane nový úkol, při kterém půjde o život: má zachránit zbědovanou rodinu nemilosrdného gruzínského gangstera z vězení, kde její členy drží. Akční scény Vyproštění 2 šlapou a jsou strhující, když se psychologizuje, je to spíš k nevydržení. Ale co už.

Ukázka z filmu Vyproštění 2. | Video: Netflix

Chris Hemsworth si ve filmu, který má premiéru na platformě Netflix 16. června, zopakoval spolupráci s režisérem Samem Hargravem a produkčním tandemem Joea a Anthonyho Russoových. Scénář napsal Joe Russo. A Golshifteh Farahani si znovu střihla svoji roli z prvního filmu.

Přes dvacet minut dlouhá akční sekvence

Sam Hargrave je opět nejsilnější v tom, co je jeho DNA, tedy v akčních scénách. Koordinátor kaskadérských a akčních scén z Avengers: Endgame nebo Captain Amerika: Občanská válka to prostě nemůže pojmout jinak. To bylo poznat už u prvního Vyproštění z roku 2020.

Nyní se Hargrave pokusil se překonat sám sebe, když zařadil do Vyproštění 2 akční scénu dlouhou přes 21 minut. Začíná vzpourou v mladoboleslavské věznici, pokračuje honičkou ve středočeských lesích a končí vlakovou bitvou na trati Chomutov – Vejprty.

Zdroj: Youtube

Je to scéna řemeslně zvládnutá, místy dechberoucí, řečeno mladším slovníkem epická. Pokud platí, co produkce udává, a vrtulník v ní skutečně bez trikové výpomoci přistává na vlak jedoucí 80 kilometrů v hodině, pak je divák svědkem něčeho jedinečného v akčním žánru.

Podobně je to v závěrečném povinném střetu Tyler Rake vs. padouch Zurab Radiani (Tornike Gogrichiani), kde zmlknou střelné zbraně a bojuje se s tím, co je po ruce. A pozorní diváci se mohou těšit i na odkaz na Hemsworthova Thora ze série o Avengerech. Scéna vytříbená, které atmosféru dodává i prostředí rekonstruovaného kostela.

Kamera se nebojí detailních záběrů zblízka, při nichž teče krev a po celou dobu diváka s přehledem udržuje uprostřed dění.

Pokusy o psychologii pokulhávají

Snímek je naopak slabší, a to i přes zřetelnou šikovnost scenáristy Joea Russoa, v neakčních výplních, pokusech o psychologii postav. Tam bohužel nemá ani šikovný Chris Hemsworth co hrát, a tak nasadí univerzální slzu v oku modrém. A i ostatní postavy mají kdykoli, kdy se neperou, slzu na krajíčku nebo rovnou pláčou.

Povrchní a nedotažené až tak, že jakási vnitřní rozervanost hlavního hrdiny, která vyvěrá z minulosti a přítomnost tuto ránu otevře, diváka nijak zvlášť nezasáhne a sám jsem se přistihl při myšlenkách, že je mi to dost jedno. A těšil se, až se zase poperou. Naštěstí akční podívaná převažuje.

Drsný Chris Hemsworth se vrací. Vyproštění 2 točil v Praze, ta ztvárnila Gruzii

Vyproštění 2 je akční film, který se za sebe rozhodně nemusí stydět a na nic jiného si nehraje. Navíc s bonusem pro české diváky, kteří mohou hádat, která část středních a severních Čech zrovna na obrazovce představuje Gruzii, kde leží barokní sýpka nebo co je to za nákladní přístav. K výběru jsou Praha, Mladá Boleslav, Chomutovsko či Litoměřicko, což sám Hemsworth kouzelně shrnul na začátku natáčení do označení Praha. Milovníci akčních filmů se potěší, některé scény si pustí několikrát a na ničem dalším vlastně nezáleží.

Zajímavé bude, jak obstojí Vyproštění 2 oproti prvnímu filmu, který vydělal na absenci konkurence v kinech v době koronavirové. O tuto výhodu nyní akční thriller přišel.

Hodnocení Deníku: 70 procent

Zajímavosti o filmu

- Produkce si pronajala 150 vozidel a dalších 116 koupila.

- Na scéně vzpoury se pracovalo tři měsíce a do příprav se zapojilo přes 400 kaskadérů a komparzistůs bojovými dovednostmi.

- Přistání vrtulníku v jedné scéně se nacvičovalo víc než stokrát a díky tomu se ho povedlo natočit jenom na dva pokusy. A nikdo se přitom nezranil.

- Režisér Sam Hargrave si střihl epizodní roličku a ztvárnil hrobníka. (V prvním filmu hrál muže z Rakeova týmu, kterého střelili do hlavy.)

- Scénárista a producent Joe Russo režíroval jednu scénu ve filmu a zastoupil Hargravea, když režiséra na několik dní vyřadil covid.

- Bitva v úkrytu se natáčela v komplexu DC Tower ve Vídni a k dispozici pro ni bylo 65 vozidel převezených do Rakouska z Prahy. (A spousta z nich se zpátky už nikdy nevrátila.)

- Scénárista a producent Joe Russo režíroval jednu scénu ve filmu a zastoupil Hargravea, když režiséra na několik dní vyřadil covid.