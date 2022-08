Rodina jako láska i trauma. Studenti FAMU nabízejí témata, jež v kinech chybí

Kdybych byla kluk, zůstal bys s námi? Otázka, jakou by si dítě asi nemělo klást. Přesto je to tak. A můžeme za to my dospělí. Do kin vstupuje už třetí pásmo filmů FAMU v kině a jejich tvůrci překvapují zralostí námětů a intenzitou výpovědi. Pojí je stejné téma: rodina.

Diana Cam Van Nguyen ve filmu Milý tati | Foto: se svolením FAMU