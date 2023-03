Když vás člověk při moderování Na lovu sleduje, dospěje k pocitu, že vás to strašně baví. Je to skutečně tak? Rozhodně ano. Když se mě lidé ptají, jestli je to těžká práce, tak jim odpovídám, že zatím nezačala, protože práce je něco, co dělat musíte, i když se vám třeba nechce. Mně se ale strašně chce! Z moderování Na lovu se stal můj super koníček, je to velká zábava.

Znáte předem odpověď na tu kterou otázku, která v soutěži padne, nebo se ji dozvídáte až se soutěžícími?

V duchu s nimi zkouším hádat a často odpověď na danou otázku znám, ale mým úkolem je být v rámci hry korektní. To znamená, že mám od režie jasný požadavek, abych do poslední chvíle nic prozrazoval, ani když to vím. Samozřejmě, někdy mi to ujede, zejména když je odpověď nad slunce jasná. To už pak nevydržím dělat tajemno. Ale většinou tajemný jsem.

Zkoušíte si soutěžení i nanečisto?

Jasně, bez toho to nejde. Museli jsme trénovat i na zmiňovaný Superlov. Vypadá to tak, že se všichni včetně kolegů ze štábu sejdeme v ateliéru a hrajeme proti sobě navzájem. Lovci proti lovcům, režisér nebo já proti lovcům a tak různě… Vyzkoušel jsem si i úlohu lovce a docela mi to šlo, ale myslím, že to bylo proto, že jsem nebyl ve stresu, protože se to netočilo. Naostro by to asi bylo o něčem jiném.

A o čem tedy onen osmidílný Superlov bude? Na co byste diváky nalákal?

Superlov je skvělá večerní varianta podvečerního Na lovu – tedy výjimečná, vtipná a napínavá událost. Jde v ní o opačný princip než v Na lovu. Jeden soutěžící stojí vždy proti všem lovcům a hraje se o větší peníze, přičemž během jednoho dílu se prostřídá třeba osm lidí, kteří se pokusí tým lovců porazit. Na první pohled se to zdá nehratelné, ale lidé nám odcházejí i s výhrami, dokonce obrovskými. Superlov se točil ve studiu v Bratislavě, kam se vejdou tři stovky diváků. Bál jsem se, že to bude pro soutěžící stresující, ale vůbec se to nepotvrdilo. Publikum je naopak nabíjelo energií.

Je reálná šance vyhrát v Superlovu milion korun?

Sám jsem na to zvědavý. Ale viděl jsem britskou verzi a tam se to párkrát povedlo. Doufám, že to tak bude i u nás. Mě by nebavilo, kdyby lidi nevyhrávali. Potřebuju, aby plakali i lovci. To je na tom to pěkné.

Sestava soutěže Na lovu. Zleva Kalkulátor (Jakub Kvášovský), Belladonna (Viktorie Mertová), moderátor Ondřej Sokol, Kvízová dáma (Dagmar Jandová), Doktor Vševěd (Jiří Martínek) a Pan Lišák (Václav Slabyhoudek)Zdroj: se svolením TV Nova

Pro televizi Nova, potažmo Voyo, natočíte i stand-up speciál. Prvním budou Celebrity kopírující úspěšné divadelní představení, které je vaším autorským pohledem na svět kolem nás a s nímž vyjíždíte i mimo Prahu. Co je pro vás stand-up za disciplínu a do jaké míry uzpůsobujete text situacím, které se právě dějí?

Všechno záleží na divácích a na počasí. Vychází to ze „stand-upové dílny“, že mám danou nějakou pevnou variantu textu, už tedy hodně vybroušenou, abych mohl hodinu a půl mluvit, i kdyby v sále téměř nikdo nebyl anebo nikdo nereagoval. Jakmile ale jakýkoli divák začne jenom trochu spolupracovat, strašně mě baví odbočit ze zajeté koleje a chvíli se mu věnovat. Takže je to různé - někdy text měním hodně a někdy vůbec.

Celebrity uvádíte už od roku 2015. Znamená to, že je chcete zaznamenáním pro televizi uzavřít?

Vlastně ano. Myslím, že v tuto chvíli jsem s nimi na vrcholu a že v nejlepším je třeba přestat. Hrozně rád bych pak udělal a natočil nový stand-up, i když si samozřejmě říkám, že jsem idiot a že se zase chystám do další hrůzy.

Co je pravdy na tom, že stand-upoví herci si navzájem nepřejí?

Obecně mám za to, že v naší branži se nenávidíme všichni, protože koláč, ze kterého chtějí všichni ukousnout co nejvíc, je malý. A stává se, že český umělec má pocit, že když má úspěch někdo jiný, tak mu bere ten jeho. Ale myslím to samozřejmě v nadsázce. Řekněme, že je mezi námi taková příjemná hraná nenávist.

