Kniha Dekameron z poloviny 14. století byla na svou dobu odvážným dílem. Giovanni Boccacio v ní projevil naprostou neúctu k ženám a otevřeně kritizoval církev. Podobnou odvahu v novém seriálu Netflixu, který si od italského autora vypůjčil název, nečekejte.

Boccacio by byl zmatený

Scenáristka televizního Dekameronu Kathleen Jordanová o Boccaciově knize prohlásila, že je „sbírkou krátkých nadržených povídek“ a do seriálu se pustila i proto, aby ho porovnala s obdobím pandemie covidu-19, kdy jsme podle ní mohli pozorovat obří rozdíl mezi chudými a bohatými v době krize. „Nemůžu se dočkat, až se lidé seznámí s touhle vtipnou skupinou postav. Giovanni Boccaccio by byl určitě zmatený…“ řekla. Nejspíš by zmatený opravdu byl. A možná by ani nepochopil černý humor, kterým se Jordanová snažila prošpikovat jakoukoli situaci děje.

| Video: Youtube

Nacházíme se ve Florencii roku 1348. Vybrané šlechtické rodiny dostanou pozvání vikomta Leonarda do venkovské vily Santa, aby tam přečkali epidemii dýmějového moru, která drtí nejen toto italské město.

O stylu humoru dost dobře vypovídá jedna z úvodních scén seriálu, v níž z vozíku shazují hromadu mrtvých těl do řeky. Jedna z přihlížejících žen pronese: „Taková škoda.“ Druhá v reakci na to polituje ubožáky zahubené morem a posteskne si, že každý z nich byl něčí příbuzný.

První žena ovšem dodá svým slovům pravý význam, když při shazování další várky mrtvol jednu z nich zuje a s výkřikem „Boty! Moje!“ zmizí v davu.

Charakter florentských šlechticů zase dobře dokresluje fakt, že vznešená Filomena požaduje po služce, aby jí učesala vlasy místo toho, aby obstarala potřeby jejího umírajícího otce, jehož smrtelný chrapot se ozývá z vedlejší místnosti. A to už ji mor připravil o matku a sestry.

Všechno spěje k rozkladu

Bezinfekčnost vily Santa je zpochybněna hned při příjezdu privilegovaných boháčů, které Dekameron líčí jako nesvéprávné blázny. Správce sídla Sirisco totiž zrovna zakopal do země další oběť moru, a sice svého pána vikomta Leonarda.

Milostné spády šlechticů i jejich sluhů sdílejících vilu jsou postupem času stále zjevnější. Je přece tak těžké odolat sexuálnímu chtíči. Charaktery se pokřivují a dobré vychování jde stranou. U někoho se projevují násilné sklony, u jiných žárlivost, řevnivost nebo nahromaděný vztek. Prostě kolotoč intrik se pomalu roztáčí.

Herečka Jessica Plummerová, která ztvárnila slečnu Filomenu, přirovnala dění seriálu Dekameron k reality show. „Vzpomeňte si třeba na Love Island, ale ve středověku – spousta dramatu, spousta sexu, spousta šíleností!” uvedla.

Víno teče proudem, kvůli čemuž se vztahy dostávají do jiné dimenze. A všechno spěje k totálnímu rozkladu… Bohužel poněkud se rozkládá i scénář, který měl zpočátku dobře našlápnuto.

Skvělí herci i titulkové krysy

Ke kladům osmidílného seriálu patří přesvědčivé výkony všech herců a hereček. Vynikající je zejména Tanya Reynoldsová (účinkovala už v jiném netflixovském hitu Sexuální výchova). V Dekameronu ztvárnila služku Liciscu, která v hádce shodí svou paní Filomenu z mostu a v domnění, že ji zabila, se za ni vydává. A to i poté, kdy se Filomena objeví na prahu vily Santa. Výborný je i Tony Hale v roli Sirisca, Douggie McMeekin jako hypochondr a strašpytel Tindaro či pobožná Neifile v podání pařížské rodačky Lou Galaové.

Pochvalu určitě zaslouží i úvodní titulky, ve kterých animované krysy, šiřitelky morové nákazy, vytvářejí různé obrazce a slibují divákům mimořádnou podívanou. Obsah jednotlivých epizod ale divácké očekávání naplňuje jen částečně. Co funguje spolehlivě, jsou kulisy starobylé Florencie, renesanční hudba Ruth Barrettové nebo krásné kostýmy a výborné masky.

close info Zdroj: se svolením Netflixu zoom_in Všechny díly seriálu Dekameron jsou k dispozici na Netflixu.

Před americkými tvůrci (o režii se podělili Michael Uppendahl, Anya Adamsová a Andrew DeYoung) zpracoval Boccaciovo tradiční dílo i klasik kinematografie Pier Paolo Pasolini. Jeho provokativní adaptaci Dekameronu z roku 1971, ale nelze se seriálovou novinkou příliš srovnávat.

Minisérie Dekameron je oddechovou, místy zábavnou podívanou, která pouze vychází ze stejnojmenného díla klasika světové literatury. Pokud tvůrcům šlo o něco jiného, tak se to nepovedlo. Protože jejich pokusy o sociální drama a antickou tragédii poněkud drhnou.