Od úterý 13. dubna do neděle 18. dubna musejí chodci, řidiči i obyvatelé přilehlých domů počítat s omezením provozu na vyhrazených veřejných prostranstvích a komunikacích, kde zazní i pyrotechnika. „Budeme natáčet hlavně na náměstí Velké mostecké stávky, přímo u Repre a u Prioru a pak ještě na dalších místech,“ sdělila lokační manažerka Kristýna Hanušová ze společnosti Czech Anglo Pictures, která s filmaři spolupracuje.

Pohyb chodců v oblastech natáčení není striktně zakázán. Pouze v případě, kdy se bude snímat naostro, služba kolemjdoucí zastaví, aby nevešli do záběru. Některé scény doprovodí zvýšená bezpečnostní opatření kvůli speciálním efektům. Lidi v obytných domech v blízkém okolí proto omezí jednorázový hluk při nejakčnějších scénách.

Filmaři budou v Mostě jen v polovině dubna. V České republice točí pět týdnů, z toho jeden týden právě v Mostě. Předtím pracovali v Postoloprtech a Žatci. Po Mostu se chystají do Litoměřic.

Typické východoevropské město

Most je při výběru lokací zaujal, protože nejvíce vyhovoval jejich představě typického východoevropského města. „Most si zamilovali hned na první pohled kvůli stylu jeho architektury,“ uvedla lokační manažerka.

Herci, kteří se v novém projektu objeví, jsou známí spíše angloamerickému okruhu diváků. Podle renomovaného filmového serveru Deadline bude hlavní hvězdou Paapa Essiedu, který na sebe nedávno upozornil v provokativním dramatickém seriálu I may destroy you (Můžu tě zničit) natočeném pro BBC a HBO. Kromě něj si v novém seriálu zahrají například Tom Burke, Lukas Loughran a Anjli Mohindra. Televizní redaktor Jake Kanter označil zápletku s nadsázkou za napínavější verzi filmové komedie Groundhog Day (Na Hromnice o den více), v níž Bill Murray hraje moderátora počasí uvízlého v časové smyčce.

V Mostě štábu pomůžou kaskadéři a komparz. Do něj filmaři nedávno hledali muže a ženy ve věku od 15 do 70 let. Mají hrát třeba návštěvníky kavárny a demonstranty. Mezi necelými dvěma stovkami epizodních postav budou i obyvatelé Mostu a okolí.

Magistrát natáčení povolil a veřejnou vyhláškou stanovil přechodné úpravy provozu na komunikacích na třídě Budovatelů, 2. náměstí, náměstí Velké mostecké stávky a v ulicích Radniční, M. G. Dobnera, ČSA, Aloise Jiráska, Zdeňka Fibicha, Tyršova a Zlatnická. Omezení se týká zejména parkování. Ve čtvrtek 15. dubna, kdy je v plánu natáčení složité scény na třídě Budovatelů, se může pozastavit doprava po dobu ostrého záběru. Kvůli filmařům technické služby změnily termín strojního čištění ulic. Centrum uklidí až 24. dubna.

Seriál Most! trhal rekordy

Svérázné město Most proslulo naposledy v roce 2019 díky českému seriálu Most!, který trhal tuzemské rekordy sledovanosti. Řada hlášek z této komedie zlidověla a její úspěch oživil i zájem turistů o Most. Fanoušci seriálu se jezdili fotit nejen k restauraci Severka, ale i k vilce, kde žil hlavní hrdina Luďan. „Když se seriál začal vysílat, probíhala teprve naše jednání o koupi domu. V tu dobu si dům jezdili fotit nadšenci z celé republiky. Dnes už zájem značně opadl,“ sdělila spolumajitelka seriálové vilky Jana Falterová Zudová.

Filmaři často využívali k natáčení kulisy starého Mostu během jeho demolice. V Mostě se natáčelo například oceňované americké válečné drama Na západní frontě klid (1979). Dalšími filmy byly například americká Jatka č. 5, Most u Remagenu a sovětské válečné epopeje Kentauři a Boj o Moskvu. V Mostě vznikly v éře socialismu i detektivky, třeba Diagnoza smrti, a artové snímky, které byly poté uloženy komunisty do trezoru, například Žert (1968) od Jaromila Jireše. V novém Mostě se natáčel například film Štěstí (2005) s řadou známých herců (Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Anna Geislerová a další), který získal hlavní cenu na MFF v San Sebastian a Českého lva za nejlepší film. Z Mostecka je i část záběrů ze seriálu Svět pod hlavou.

Kopcovitý Most je po vizuální stránce působivý svou modernistickou strukturou ze 60. a 70. let minulého století, která zahrnuje výrazné budovy v prostorném a vzdušném centru, přilehlá paneláková sídliště, parky a rekultivační jezera, která navazují na postindustriální krajinu i na původní přírodní scenérie.