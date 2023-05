Jediný, který neustoupil. Jméno Františka Kriegela je zásadní součástí naší novodobé historie. Se svými kolegy z vlády byl v srpnu 1968 unesen Sověty do Moskvy, na rozdíl od ostatních ale odmítl podepsat tzv. Moskevský protokol respektující invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Na svůj filmový příběh dlouho čekal. Od čtvrtka je Muž, který stál v cestě v kinech. Jaký je?

Do zápasu s politickou odpovědností i osobním svědomím, který sváděli muži srpna 1968 tváří v tvář Leonidu Brežněvovi a tvrdému sovětskému diktátu, má realizace snímku daleko. Přesto se film o Františku Kriegelovi nerodil lehce. Jako by se klíčové téma z hlediska našich dějin a osobní odvahy samo o sobě vzpíralo, provázel je letitý spor a soudní pře autora scénáře (i knihy) Ivana Fíly a producenta Miloslava Šmídmajera. Mimo jiné kvůli neshodám ohledně celkového konceptu a výše rozpočtu.

Odhalování charakterů

Režisérem hotového snímku je Petr Nikolaev, jehož nakonec producent pověřil režií namísto Fíly. Film začíná krátce před okupací, v momentě, kdy sovětská moc vyjednává s částí našich tehdejších vůdčích politiků ve snaze zvrátit dosavadní svobodný vývoj započatý Pražským jarem. V popředí je zejména groteskní trio Vasil Biľak, Alois Indra a Drahomír Kolder, rozehrávající nechvalně známým zvacím dopisem svou zákulisní hru o posty a poklonkování sovětské moci.

Záhy nato vypuká to, co všichni známe z fotografických a filmových archivů – přijíždějí „spřátelená vojska“. Vládní činitelé v čele s Dubčekem bránící se invazi jsou letadlem odpraveni do izolace do Moskvy a začíná brutální politický nátlak, který tvůrcům slouží k odhalování charakterů a postojů jednotlivých aktérů.

Stěží lze odhadnout, jak by „muž stojící v cestě“ vypadal v režijním podání autora scénáře. Portrét, který předložili Šmídmajer s Nikolaevem, je sevřeným komorním dramatem, až na výjimky se odehrávajícím mezi čtyřmi stěnami. Věznice, kanceláří, bytů či rozhlasového studia. Čili pojetí, jaké je režisérovi blízké a v němž se mu nejvíce daří.

První hlášení Československého rozhlasu o okupaci Československa dne 21. srpna 1968:

Zdroj: Youtube

Ať je to křehká love story z 50. let Kousek nebe nebo o dost syrovější …a bude hůř, originální adaptace kultovní knihy Jaroslava Pelce Děti ráje o alternativním životě mládeže v 70. letech. Přesto tentokrát uspěl režisér hitu Báječná léta pod psa jen napůl.

Studie potupy

Ve filmu se daří načrtnout jednotlivé charaktery a atmosféru kolem zoufalého i proradného manévrování vládních politiků, jež vyvolává nastalá společenská krize. Ze tmy kanceláří a vězeňských koutů vystupují na světlo některé lépe, jiné méně známé tváře těchto dní.

Nikolaev nechá diváka lehce nahlédnout do Kriegelova rodinného i lékařského zázemí, kde ve scéně s nekompromisně vyhozenou doktorkou nastíní částečně jeho povahu. Několika dialogy s manželkou, Židovkou Rivou (ve skvělém podání Zuzany Mauréry), načrtne jejich vztah a vzájemné sladění ohledně neústupnosti. Jinak je ale film spíše než hlubším vhledem do Kriegelova života a kontroverzní osobnosti jakousi místy sžíravou, místy lehce nudící rekonstrukcí jedné z našich nejhorších politických potup.

Upoutávka na film Muž, který stál v cestě:

Zdroj: Youtube

Zkratkovitý způsob vyprávění a občas nepřehledné množství postav (vzniklé patrně krácením scénáře) budou navíc komplikací zejména pro mladší diváky, kteří toho o dané etapě - jak potvrzují i sami starší herci z filmu - mnoho nevědí.

Dobré herecké výkony

Velkou devízou filmu jsou naštěstí herci, především Tomáš Töpfer v titulní roli, který dává svému Františkovi v rámci scénáře co možná nejvíce výrazových nuancí. Od věcného realismu a typicky židovského sarkasmu až po niterné vědomí marnosti celého boje, jehož je součástí.

Kromě něj si mohou diváci nejlépe zafixovat prezidenta Ludvíka Svobodu, jehož válečnou zkušenost i znalost sovětského „protivníka“ dobře vystihl Alois Švehlík, Alexandra Dubčeka, nepříliš statečně balancujícího na hraně mravní politické odpovědnosti a osobní slabosti, jemuž dal přesvědčivý výraz všestranně nadaný slovenský herec Daniel Heriban, který se premiéry nedožil - před několika dny v pouhých 45 letech zemřel.

Čtvrtou nepřehlédnutelnou a smutnou figurou je pak Gustáv Husák v podání Adriana Jastrabana (ve filmu Havel jsme ho mohli pro změnu vidět jako Alexandra Dubčeka), který prochází ve filmu asi nejdramatičtějším vývojem. Od Kriegelova válečného souputnika, kamaráda a ideologicky spřízněného kolegy se během pár moskevských dnů promění v chladnokrevného pragmatika, servilního vůči sovětské moci.Za zmínku stojí i výborný casting Leonida Brežněva, z něhož jde nefalšovaná hrůza.

Dluh Kriegelovi

Za pozornost stojí i kamera Ramúnase Greičiuse, která si šikovně hledá cesty k hereckým tvářím a pomáhá budovat stísněnou atmosféru. Společně s příslušným dílem série České století nebo filmem Jan Palach připomíná Muž, který stál v cestě alespoň trochu události, jež by neměly být zapomenuty. Jejich účinku ale vzhledem k zvolenému konceptu a nešťastnému uzavření debatujících postav do čtyř stěn nedociluje. Silnějšímu a dramatičtějšímu Kriegelově příběhu zůstal snímek leccos dlužen.

Hodnocení: 55 procent