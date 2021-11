Marie Rottrová: Tak to mám ráda, ČT1, 13. 11., 22.00

Marie Rottrová, která oslaví 13. listopadu osmdesát let, je jednou ze zásadních osobností české populární hudby. Natáčení snímku probíhalo na různých místech Ostravy, kde prožila polovinu života a kde vzpomíná na radostné dětství, zlatá šedesátá, šedivá sedmdesátá i hektická osmdesátá léta. Tvůrci během natáčení navštívili i kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, kde se zpěvačka v roce 2016 v utajení před novináři potřetí vdala.

Dokument se nezabývá pouze úspěšnou profesní dráhou oblíbené zpěvačky. I když nikdy neplnila stránky bulváru a působí jako žena, která toho o sobě moc neřekne, v dokumentu velmi uvolněně, vstřícně a otevřeně hovoří i o svém soukromí a přiznává výčitky vůči rodině, které se nevěnovala tolik, kolik by chtěla a měla.

Tahle doba není pro nás, ČT2, 9. 11., 21.50 a 10. 11., 17.25

Stánky, Valčíček nebo Na kameni kámen. Tyto a mnohé další písně lidé znají od táboráků, z rádií či zpěvníků. Jejich autor Jan Nedvěd působil mimo jiné se svým bratrem v kapele Brontosauři, vystupoval také se skupinou Spirituál kvintet a věnoval se i sólové dráze. Režisér Jan Látal sledoval hudebníka na jeho možná posledním turné. S písničkářem, který se cíleně straní médií, se mu během několika let podařilo navázat intenzivní vztah. A Nedvěd ho pustil do své skladatelské kuchyně – dřevěné boudy vedle své chatky u Berounky.

Diváci tak uvidí, jak Nedvěd píše texty, komponuje a přemýšlí o hudbě. Nahlédnout dá i svým názorům na aktuální politické dění, stárnutí a vztahy obecně. Dalším rámcem filmu jsou rozhovory s muzikanty, jako jsou Xavier Baumaxa, Mucha nebo Vilém Spilka, kteří Nedvědovy písně parodují a přepracovávají. Režisér tak divákům nabízí zajímavou a vtipnou reflexi hudební tvorby Jana Nedvěda.

Divoké srdce Evropy, Prima ZOOM, 13. 11., 20.00

V srdci hustě obydlené Evropy má příroda dovoleno znovu si zabrat kus starého kontinentu jenom pro sebe. Přírodní park Horní Bavorský les, prapůvodní hvozd, vyrůstá z kdysi komerčně využívaných lesů. Je to jedinečný ekosystém a vítané útočiště biodiverzity, které nezatěžují zásahy člověka. „Nechte přírodu přírodou“ – před padesáti lety vyvolala tato vize pozdvižení. Ale dnes přijíždějí do bavorských lesů lidé z celého světa, aby se něco přiučili a aby se na vlastní oči přesvědčili, že divoká příroda může mít prostor dokonce i v moderní Evropě. Vydejte se do ní i vy prostřednictvím celovečerního snímku.

Tomáš Bím, malíř sváteční všednosti, ČT art, 9. 11., 23.05

Dokument formou osobní výpovědi mapuje vývoj tvorby a životní příběh českého malíře magického realizmu, Tomáše Bíma, jehož dílo ovlivnila inspirace americkými precizionisty. Čisté barevné plochy, specifický laskavý humor, krajiny bez lidí a schopnost zachytit jedinečnost okamžiku jsou poznávacím znamením jeho obrazů. Tomáš Bím se ve vzpomínkách vrací k atmosféře a tvůrčímu kvasu dob minulých, kdy se zabýval užitou grafikou a kdy v litografické dílně v Říční tiskli své grafiky také Adolf Born, Ctirad Stehlík, Jiří Šalamoun, Kamil Lhoták a další vynikající umělci. Vyznává se z pokory vůči litografickému kameni a dává též nahlédnout do svého ateliéru i do umělecké galerie, ve které pořádá výtvarné i fotografické vernisáže pro své kolegy z řad tvůrců.

Štace Miloně Čepelky, ČT art, 10. 11., 20.15

Že je Miloň Čepelka představitelem (nejen) ženských rolí v legendárním divadle Járy Cimrmana, je obecně známo. Méně se ví, že vedle Jiřího Šebánka, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka patří k zakládajícím členům tohoto ansámblu mapujícím kariéru fiktivního génia z Liptákova. Navrch je Miloň Čepelka také básníkem rozvíjejícím starojaponskou formu haiku, prozaikem a textařem věnujícím se širokému žánru hudby – od popových hitů až k dechovce.

Režisér Patrik Ulrich představuje renesanční Čepelkovu osobnost na místech, která se významně zapsala do jeho života. Od rodného Pohoří u Opočna přes bývalou vilu Českého rozhlasu, v níž Čepelka prožil dramatické chvíle srpnové okupace sovětskou armádou v roce 1968, až k žižkovské scéně Divadla Járy Cimrmana. O svém kolegovi a příteli zároveň vyprávějí herec a scenárista Zdeněk Svěrák, herci Jan Hraběta, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský a Petr Brukner nebo hudební skladatel Luboš Sluka.

Kaštánek, Netflix

Seriál je adaptací oceňované detektivky dánského scenáristy a prozaika Sørena Sveistrupa. V jeho úvodu je na kodaňském hřišti nalezená brutálně zavražděná mladá žena. Na místě činu policie objeví panáčka z kaštanů. Vyšetřováním případu je pověřená ambiciózní detektivka Naia Thulin a její nov partner Mark Hess. Brzy na kaštanovém mužíčkovi objeví záhadný důkaz, který ho spojuje s dívkou, jež se před rokem ztratila a byla považována za mrtvou. Po Zločinu či Mostu jde o další výraznou severskou záležitost.

Ad Astra, Cinemax, 10. 11., 10.05

Ocitáme se ve 22. století. Měsíc a Mars jsou kolonozovány, lidmi osídlené satelity obíhají kolem Neptunu. Na Zemi se staví nová babylónská věž. Konec její antény dosahuje až do vesmírného prostoru a má sloužit k vyhledávání inteligentního mimozemského života. Tým, který tuto obří stavu buduje, vede Roy McBride (Brad Pitt). Astronautem se stal díky svému otci (Tommy Lee Jones), jenž byl velitelem výzkumné expedice projektu. I jejím úkolem bylo pátrat po vyspělém mimozemském životě, ale před dvaceti lety zmizela kdesi v hloubi vesmíru. Nyní nastal čas na to, aby Roy svého otce našel.

Bílý lotos, HBO 2, 11. 11., 22.50

Šestidílná satirická minisérie HBO z dílny Mikea Whitea (Mé nové Já) se odehrává v luxusním havajském letovisku. Sleduje pestrou škálu hotelových hostů, z nichž každý představuje konkrétní archetyp. Během jejich týdenní odpočinkové a omlazující dovolené v ráji zažívají mnohé bizarní situace. S každým dalším dnem vychází najevo, že tito zdánlivě dokonalí turisté, usměvaví zaměstnanci hotelu i samotný idylický resort, mají i svou temnější stránku. Jejich konstelace a střety vyvolávají smích i smutek, vypovídají o stavu americké vyšší střední třídy.

Král Jiří III. – Moc a šílenství, CS History, 12. 11., 20.00

Přes 41 let vládl Spojenému království Velké Británie a Irska. Období jeho vlády bylo poznamenáno mnoha vojenskými konflikty, do nichž se monarchie zapojila. Jiří III. je často v historii připomínán jako šílený král, v druhé polovině života totiž začal trpět občasnými, pak i trvalými záchvaty. Obecně se soudilo, že šlo o projevy genetické poruchy zvané porfyrie, dr. Peter Gerrard z britského neurologického institutu ale soudí, že šlo o bipolární poruchu. Hodinový dokument BBC odhaluje po dvou stech letech tajné záznamy o nejdéle vládnoucím britském králi a jeho vlastnoručně psané dopisy, které ukazují, že Gerradova teorie je zřejmě správná.

Láska na kari, Nova Cinema, 11. 11., 20.00

Film z dílny švédského režiséra Lasse Hallströma (Pravidla moštárny, Čokoláda či Lov lososů v Jemenu) pojednává o majitelce vyhlášené restaurace se třpytem Michelinských hvězd, madame Mallory. Když se do jejího městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned naproti přes ulici, nestačí se divit. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné skladby koření. Dobré jídlo ale hory přenáší. Když se dva rozdílné světy receptů spojí, slibuje to velký kulinářský zážitek. V hlavní roli perlí Helen Mirren.