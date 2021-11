Znásilnění pod kůží, ČT2, 23. 11., 21.35

Velký televizní dokument režisérky Kateřiny Hrochové zpracovává přetrvávající ožehavé téma v naší společnosti, kterým je znásilnění žen. Autoři důslednou novinářskou a dokumentaristickou prací ukazují na konkrétních příbězích, proč je pro oběti složité násilný sexuální čin nahlásit. Jak velký je tlak, který na ně společnost vyvíjí. A co všechno na jejich cestě za spravedlností nefunguje. Pokud jste v této zemi sexuálně napadeni, stáváte se obětí dvakrát. Poprvé jste obětí násilníka. Podruhé ubližuje liknavý systém, který operuje se zastaralými mýty, a společnost, která vám apriori nevěří.

Otomar Krejča, ČT art, 23. 11., 22.40

Portrét režiséra Otomara Krejčí, který zásadním způsobem ovlivnil české divadlo 2. poloviny 20. století, uvede ČT k připomínce stého výročí od jeho narození. Pro jeho uměleckou dráhu se dá jako příznačné heslo použít citace ze slavné hry Samuela Becketta Čekání na Godota: „Nedá se pokračovat. Pokračujme.“ Jeho vítězství i prohry vycházely nejen z mimořádného talentu, ale i z povahových vlastností, které mu umožňovaly spolupracovat jen s určitým okruhem lidí. Jako každá velká osobnost budil buď nadšení, nebo odpor. Ve druhé polovině 50. let vnesli s dramaturgem Karlem Krausem do činohry Národního divadla nový směr dramaturgie a zasloužili se o vznik kultovních her Josefa Topola a Františka Hrubína. K režijnímu vrcholu však Krejča dospěl jako spoluzakladatel Divadla za branou, v němž stejně jako v Národním divadle zapůsobil neotřelými interpretacemi klasiky, které ctily autorův text. Po vynuceném zavření Divadla za branou na počátku 70. let, proti němuž protestovaly největší osobnosti světové kultury jako Samuel Beckett, Arthur Miller či Ingmar Bergman, působil v mnoha divadlech západních metropolí. Po převratu v listopadu 1989 obnovil Divadlo za branou, ale v nových podmínkách už nedokázal zaujmout.

Sestřičky, Nova CINEMA, 23. 11., 16.40

Mladičká zdravotní sestra Marie Sahulová (Alena Mihulová), „poslední panna na intru“, se rozhodne, že se stůj co stůj stane opravdovou ženou. Jenže má smůlu, vrátný ji přistihne s pacientem a ona musí za trest do zapadlé pohraniční vesničky. Její kolegyní se stane moudrá a zkušená žena zvaná Babi (Jiřina Jirásková). Ta dívku svérázným způsobem zasvěcuje do života a vede ji po stezkách jeho strastí i krás. Mariin příběh se vine množstvím pestrých epizod, je zalidněn rázovitými postavičkami, jejichž život je otevřený „sestřičkám“ vždy důvěrněji než jiným lidem… Příběhy z lékařského prostředí mají čtenáři i diváci velmi rádi – stačí připomenout seriál Nemocnice na kraji města či film Pozor, vizita!, který na motivy knihy Adolfa Branalda Vizita natočil režisér Karel Kachyňa v roce 1981. Úspěch tohoto přepisu byl takový, že podle téže předlohy vznikl v roce 1983 jeho další úsměvný film Sestřičky.

Čarodějnice, HBO, 24. 11., 20.00

Vizuálně podmanivý film Roberta Zemeckise, v němž je oblíbený příběh Roalda Dahla přizpůsoben modernímu publiku, vypráví dojemný příběh malého sirotka (Jahzir Bruno), který se na konci roku 1967 přestěhuje ke své milující babičce (Octavia Spencerová) do alabamského městečka Demopolis. Dvojice zde narazí na zdánlivě okouzlující, ale ďábelské čarodějnice. Babička našeho mladého hrdinu raději odveze do luxusního přímořského letoviska. Bohužel tam dorazí právě před sněmem čarodějnic, na němž Hlavní nejvyšší čarodějnice (Anne Hathawayová) shromáždila všechny kolegyně z celého světa, aby uskutečnila své hanebné plány.

Třicet let Lady Diany (1/3), ČT2, 25. 11., 20.00

Britský dokument se zaobírá tím, jak šel čas s nejpopulárnější princeznou světa. „Vyprávět příběh Dianina života znamená připomenout si poslední dekády dvacátého století, v nichž hrála tak mimořádnou roli,“ zazní v jeho úvodu. Svět se o Dianě dozvěděl v září roku 1980, kdy se začalo proslýchat, že je žhavou kandidátkou na nevěstu nejžádanějšího mládence jménem Charles. Tvůrci dokumentu se však v první části vracejí do 70. let, kdy plachá Diana Spencerová dospívala. A nebylo to dospívání idylické. Byla totiž potomkem šlechtického rodu, do něhož už dorazila vymoženost zvaná rozvod. Když jí bylo osm let, její rodiče se rozešli a našli si nové partnery. Dívka se svými sourozenci žila u otce. V učení nevynikala, ale měla ráda děti. V devatenácti, kdy zaujala samotného syna britské královny, byla přesně tím hezkým a nevinným děvčátkem, kterého si pro svého chráněnce přál jeho prastrýc lord Mountbatten.

ADELE – One Night Only, Nova Fun, 26. 11., 20.00

Televizní stanice Nova Fun si pro své diváky připravila velké překvapení, a to dvouhodinový speciál ADELE – One Night Only britské zpěvačky a skladatelky Adele. Mimořádně jej zařadí do programové nabídky již v pátek 26. listopadu od 20 hodin. V pořadu, který bude uveden v původním anglickém znění s českými titulky, zazní mix nejpopulárnějších hitů superhvězdné interpretky a patnáctinásobné držitelky Grammy Adele. Světovou premiéru budou mít také některé singly z jejího dlouho očekávaného čtvrtého studiového alba s názvem 30, které v těchto dnech vydává. Kromě této koncertní události nabídne speciál také exkluzivní rozhovor Adele s americkou televizní moderátorkou Oprah Winfreyovou. Pořad, který se natáčel pod širým nebem v prostoru ikonické observatoře Griffith Park v Los Angeles, odvysílala před pár dny televize CBS. K obrazovkám přilákal 10,33 milionů diváků a stal se tak nejsledovanějším televizním speciálem od předávání Oscarů v dubnu 2021.

Ripleyho věřte nevěřte (Přírodní úkazy), Prima ZOOM, 26. 11., 22.00

Před sto lety se Robert Ripley vydal na výpravu, jakou nikdo jiný nepodnikl. Vyrazil do nejvzdálenějších koutů světa, aby odhalil dechberoucí a výjimečné schopnosti, které uchvátily muže, ženy i děti. A dnes jeho dobrodružství pokračuje ve fascinujícím seriálu Ripleyho věřte nevěřte. Charismatický herec a profesionální sympaťák Bruce Campbell (Spider-Man, Smrtelné zlo, Fargo) odhaluje další zázraky a neuvěřitelné příběhy ze skutečného života z různých míst na světě. Bruce představuje přirozené nadání lidí, kteří si sáhnou až za hranice svých možností, i když to znamená riskovat vlastní život a každý jejich pohyb přitom očaruje úžasem oněmělé publikum. Ať už jde o pár provazochodců, kteří se vzali během smrtelně nebezpečného kaskadérského kousku, nebo kreslíře, jenž to díky svému talentu dotáhl až do Hollywoodu. Abyste tomu uvěřili, musíte to vidět na vlastní oči.

Tajemství Mony Lisy, CS MYSTERY, 27. 11., 16.45

Je to nejslavnější umělecké dílo, které je stále ztělesněním krásy a dokonalosti. Mona Lisa. Nejde jen o portrét neznámé ženy, je to jedno z největších tajemství všech dob. Skutečné okolnosti vzniku úžasného obrazu Leonarda da Vinciho jsou dodnes neznámé – nikdo neví, kdo doopravdy je dívka se záhadným úsměvem, ani kdy přesně byla namalována. O jeho vzniku existují jen dvě zprávy, které obě vypadají jako důvěryhodné, ale navzájem si odporují. Někteří vědci proto tvrdí, že obraz byl namalován dvakrát, jeden visí v Louvru a druhý je v Anglii a říká se mu Mona Lisa Isleworthská. Je autorem obou opravdu božský Leonardo, nebo je jeden z obrazů zdařilou kopií? Vydejme se po stopách všech záhad Mony Lisy.

Petr Skoumal v Divadle v Dlouhé, ČT art, 28. 11., 21.15

Petr Skoumal je známý především jako skladatel filmové a večerníčkové hudby. Hudební znalec však ví, že se nesmazatelně zapsal i do vývoje rockové hudby u nás. Několik let koncertoval a tvořil s kapelou ETC Vladimíra Mišíka, dlouhodobě také spolupracoval s Michalem Prokopem. Dne 8. března roku 2008 oslavil Petr Skoumal sedmdesáté narozeniny dopoledním divadelním představením pro děti „Kdyby prase mělo křídla“ a večerním koncertem, na který přizval Jana Vodňanského, Vladimíra Mišíka s kapelou ETC, Jaroslava Olina Nejezchlebu, Jana Hrubého, Michala Prokopa, Karla Plíhala a další. Z obou těchto představení vznikl záznam a vyšel v červenci 2009 na DVD.

Šťastné a veselé, HBO, 28. 11., 21.00

První setkání s rodinou vaší přítelkyně může být náročné. Ještě těžší je plánovat žádost o ruku na každoroční štědrovečerní večeři její rodiny, přičemž její příbuzní ani netuší, že je lesba. Když se Abby (Kristen Stewartová) dozví, že Harper (Mackenzie Davisová) jejich vztah před rodinou tajila, začne o ní pochybovat… Sváteční romantická komedie Šťastné a veselé zachycuje pestrou škálu emocí spojených s touhou po přijetí ze strany rodiny, snahou být věrný sám sobě a odhodláním nezkazit si Vánoce.