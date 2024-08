Panství Downton: Nová éra (Max)

| Video: Youtube

Za dobu své filmové a seriálové existence už Panství Downton zažilo ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že v minulosti babičky Violet (Maggie Smithová) se ukrývá tajemství, které může otřást základy celého šlechtického rodu Crawleyů. Vše odstartuje šokující zpráva, že se Violet stala dědičkou zámku v jižní Francii, který jí odkázal muž, s nímž se setkala v mládí. Co se mezi těmi dvěma mohlo odehrát, že si na ni po tolika letech vzpomněl ve své závěti a odkázal jí takové bohatství? Část rodiny nadšeně vyráží na francouzskou Riviéru, aby nově nabytou nemovitost prozkoumala. Vlády nad Downtonem se po dobu Robertovy nepřítomnosti ujala jeho nejstarší dcera Mary (Michelle Dockeryová), jež se musí vypořádat s invazí amerických filmařů, kteří v kulisách nádherného zámku hodlají natočit pravý hollywoodský biják. Střet upjatých britských tradic s americkou bezstarostností a rovnoprávností by mohl mít jen těžko zábavnější podobu, zvlášť když se do filmového natáčení zapojí i obyvatelé a zaměstnanci panství. Dobový snímek bude k dispozici od neděle 11. srpna na Maxu.