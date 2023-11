/RECENZE/ Česká kina obsadil Napoleon. Jaký je? Takový, jak ho chce vidět jeho režisér Ridley Scott. Nabízí strhující bitevní scény a strojené laškování císařského páru, víc se ale o geniálním stratégovi nedozvíme.

Napoleon při bitvě (Joaquin Phoenix) | Foto: se svolením Falconu

Jedno je jisté. Vtěsnat soukromou, politickou i válečnou kariéru Napoleona Bonaparte do jednoho filmu prakticky nelze. Muž, jenž se ve 24 letech stal generálem, prošel několika kontinenty a účastnil se šedesáti bitev, to je námět na desetidílný seriál.

Ridleyho Scotta lákal francouzský vojevůdce dlouho. Pro historické příběhy a impozantní persony má ostatně tento filmař slabost odjakživa – vzpomeňme alespoň na Gladiátora (jehož pokračování by mělo dorazit do kin už příští rok), Dobytí ráje nebo Exodus.

Není tajemstvím, že existuje verze o 270 minutách, kterou režisér zkrátil na 160minutový sestřih pro kina. Co obsahuje zbývajících sto minut, se možná časem dozvíme z Apple TV, která film koprodukovala a hodlá jej v širší verzi uvést na své platformě.

Prozatím si musíme vystačit s tím, co nabízí snímek v kinech, a upřímně, není toho zase tak moc. Scenárista David Scarpa (Den, kdy se zastavila Země, Všechny prachy světa a Gladiátor 2) logicky sáhl ke zkratce, takže danou verzi tvoří na jedné straně hrdinův lehce toxický vztah k osudové ženě Josefíně, na druhé pak jeho nejslavnější bitvy.

Ty patří k tomu nejlepšímu, jak choreograficky, tak obrazově. Od sněhobílého Slavkova u zamrzlých rybníků přes Moskvu žhnoucí rudými plameny založenými samotnými Rusy z nařízení ustupujícího cara Alexandra až po osudové Waterloo, jež znamenalo konec jeho válečnické i politické kariéry.

Chladné obrazy

Napoleona líčí Scott jako ambiciózního muže, který nerad prohrává a který v soukromí podléhá citům, zejména k císařovně, kterou neoficiálně navštěvuje i poté, kdy ji ze „státnických“ důvodů (neboť nedala Francii dědice) přiměje k rozvodu. Josefína je krásná, osobitá a samostatná žena, kterou Napoleon sice svými úspěchy okouzluje, ale sexuální uspokojení přesto hledá – alespoň dočasně - u jiných.

Je s podivem, že přestože této love story věnovali tvůrci velkou část filmu, mnoho jiskry a emocí na plátně navzdory několika postelovým scénám nenajdeme. Včetně „laškovné“ scény pod stolem, jež trochu připomíná obdobný výjev z Formanova Amadea, ovšem s podstatně menším espritem.

Tak jako na drtivou většinu válečných momentů nahlíží Scott i na hrdinovo soukromí s odtažitým přístupem. Jako bychom sledovali jakési chladné obrazy z Napoleonova života, nic víc.

Vanessa Kirby a Joaquin Phoenix jako Josefína a NapoleonZdroj: se svolením Falconu

Obrazově si ovšem režisér dobu svého vojevůdce užívá. Efektní je už prolog, v němž královna Marie Antoinetta míří uprostřed rozběsněných mas „kamenujících“ ji plivanci a rajčaty na svou popravu. S hrdě vztyčenou hlavou, která je po pečlivé přípravě u gilotiny za pár okamžiků nelítostně sťata a triumfálně zvednuta před zraky davu ječícího ve jménu revoluce.

Ten bude o další filmovou hodinu později provolávat slávu pro změnu císaři Napoleonovi a jeho paní.

Brutální vizuální sílu má i bitva u Toulonu, v níž si budoucí generál razí cestu mezi nepřáteli s tváří potřísněnou krví z vnitřností vlastního koně.

Dominuje Josefína

Je tedy na co se dívat, včetně reálných soubojů komparsistů před kamerou, byť mnohé je postprodukčně násobeno tu okázalými sněhovými vločkami či mlhou, jindy zpomalenými záběry.

Z herců je na tom lépe Vanessa Kirby, vynikající britská herečka (známe ji mimo jiné jako princeznu Margaret ze seriálu Koruna), jež měla pro svou Josefínu vděčnější prostor a využila jej vrchovatě. Joaquin Phoenix, ač rovněž skvělý herec (Joker, On se bojí), se podle režijní taktovky pohybuje coby podsaditý, často zachmuřený či spící vojevůdce (s minimem výbušných momentů) v užších mantinelech.

Stěží lze věřit, že jde o muže s charismatem, jenž ovládal davy a vojska.

Bitevní scényZdroj: se svolením Falconu

Posuny v historických reáliích nemusí být vždycky na škodu, mají-li opodstatnění a promlouvají nějakým způsobem k dnešku. To ale v případě Napoleona neplatí. Tady dějové zkratky a volná interpretace faktů Scotta a Scarpu zrazují. Sice ukážou některé reálné detaily, třeba svéráznou korunovaci, kdy si Napoleon oproti zvyklostem a k překvapení všech posadí císařskou korunu na hlavu sám, jiné budí otázky.

Tažení do Egypta se odehraje v několika záběrech, nevysvětlenou palbou do pyramid (?) a nálezem desky a mumie. Průlet napoleonskými taženími je bleskový, hrdinův politický vzestup skokový, ne vždy přehledný. O atentátu ani pokusu o sebevraždu v závěru života se nic nedozvíme. Stejně jako o jeho zásluhách o občanský zákoník, veřejné vzdělávání a budování lyceí, jízdu autem vpravo nebo číslování ulic sudými čísly po straně jedné a lichými po druhé.

Francouzský válečník byl jistě rozporuplnou postavou se známými komplexy, upřít mu tento zásadní vliv ale vyvolává údiv. Podívaná je to pěkná, ale možná nám vrstevnatější Napoleonův portrét přinese Steven Spielberg, jenž se do něj rovněž pustil. Oznámil to letos na Berlinale a má jít o šestidílnou sérii, jež oživí někdejší nerealizovaný projekt Stanleyho Kubricka.

Hodnocení Deníku: 65 procent