Kromě Beaty Kaňokové, hrající jednu ze tří hlavních ženských rolí, jsou právě na place Vica Kerekes či Rosťa Novák.

„Rámec filmu tvoří nevysvětlitelné výbuchy napříč městem, je ale potřeba zdůraznit, že Běžná selhání nejsou epický akční sci-fi film. Jde o psychologické drama, které se zabývá vnitřními konflikty tří postav,“ prozrazuje režisérka Grosan, ale pak už odbíhá udílet pokyny, jak se má odehrát další scéna.

„Nastalý chaos paradoxně umožní třem hrdinkám posunout se dále ve svých životech, být šťastnější,“ doplňuje producent snímku Marek Novák. Dodává, že dívka a dvě ženy se na počátku příběhu neznají. Jsou ze tří různých generací, z různých sociálních prostředí. Najdou k sobě ale cestu a navzájem si nezištně pomohou. Představují je Taťjana Medvecká, Nora Klimešová a již zmíněná Beata Kaňoková.

„Hraji postavu Silvy, což je matka sedmiletého chlapce, která je v domácnosti, nemá práci a ocitá se v okamžiku života, kdy řeší, nakolik zvládá roli matky a zda by se neměla nějakým způsobem více realizovat, i pracovně. Bojuje se stavy, s nimiž se potýkají i dnešní ženy, zda řešit raději kariéru nebo mateřství,“ prozrazuje rodačka ze severní Moravy mezi záběry.

Radost po lockdownu

Natáčení se po lockdownu nemohla dočkat. „Na hraní jsem se velmi těšila a těšila jsem se konkrétně na tento projekt, protože se to obsazovalo už před rokem, točil se tzv. teaser, takže jsem věděla, jak to bude zhruba probíhat. Hrozně jsem se těšila na spolupráci s režisérkou, kameramanem,“ říká a pochvaluje si i to, že jde o česko-maďarsko-italsko-slovenskou koprodukci a že štáb je mezinárodní.

„Je to krásná zkušenost, myslím, že mají trošku jiné přemýšlení, než máme my, a je zajímavé to objevovat a seznamovat se s tím. Jejich umělecký přístup je zajímavý, nejsme na něj u nás zvyklí,“ myslí si herečka, která se objevila např. v televizních seriálech Dáma a král, Specialisté či Mordparta.

Práci před kamerou si po nucené pauze užívá i Vica Kerekes. „Já jsem se neskutečně těšila na práci a hlavně na tento film. Na paní režisérku, která se narodila v Rumunsku a žije v Budapešti,“ říká temperamentní žena, jíž v krvi koluje hodně maďarské krve. Dodává, že velmi se jí líbí scénář Kláry Vlasákové. Plzeň je pro ni v posledních dnech město zaslíbené.

„Měla jsem tu čtyřdenní workshop a hned poté mi volali, že tu budeme dva dny natáčet. To jsem tu rovnou mohla zůstat,“ směje se herečka, která se do pamětí diváků nesmazatelně zapsala mimo jiné slavnou kulečníkovou scénou ve filmu Muži v naději. Dodnes ji má na talíři. „Paradoxně mě ale na kulečník zvou víc ženy než muži,“ prozrazuje s úsměvem.

Natáčení v Praze i Plzni

Film Běžná selhání se natáčí od konce června do poloviny srpna. V plánu je celkem 32 natáčecích dnů. Většina z nich se odehraje v Praze, na dva dny zavítali filmaři do Plzně. Kromě DEPO2015 se budou scény odehrávat na tramvajové zastávce či pod jedním z mostů u řeky Radbuzy. „Pokud půjde vše dle plánu, půjdeme do českých kin v září roku 2022,“ uzavírá Novák.