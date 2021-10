Dvě slova jako klíč. To je jeden z českých filmů, které v tyto dny natáčejí u nás i v zahraničí domácí filmaři. Scenárista a režisér Dan Svátek jím volně navazuje na úspěšný snímek Úsměvy smutných mužů o perném boji s alkoholem, který se stal filmem roku a získal Cenu filmových fanoušků na večeru Českých lvů. Hlavní postavou nového filmu nebude tentokrát spisovatel Josef Formánek, kterého v Úsměvech ztvárnil David Švehlík, ale jiná postava z tohoto příběhu.

Hynek Čermák a Jakub Prachař | Foto: Se svolením Bontonfilmu

V centru pozornosti se octne výtvarník Tomáš v podání Ivana Fraňka. „Je to emotivní příběh o věčném, pro Josefa Formánka velmi zásadním hledání smyslu života, vlastních kořenů a duchovní identity. A také film o vině a smíření s těmi, kteří by nám měli být v životě nejblíže,” uvádí Dan Svátek, jenž bude snímek kromě Zlína točit i na různých místech světa. Například v Indii, Indonézii, Japonsku a New Yorku. "Rozmanitost míst byla příčinou, proč se natáčení filmu kvůli situaci s covidem-19 několikrát odsouvalo. Po české a polské části, která se bude mimochodem natáčet v Dánsku, nás na jaře čekají vzdálenější lokace. I ty ale budou závislé na vývoji pandemie,“ doplňuje režisér. Vedle Fraňka uvidíme ve filmu i známé herce z Úsměvů - Mariku Šoposkou a Jaroslava Duška.