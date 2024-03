Podle tajemníka města Lubomíra Šrámka, který dostal komunikaci s filmaři na starosti, jde o desetidílný seriál v kulisách Tábora a premiéra je plánovaná na podzim příštího roku. „Detaily o místech a čase natáčení nemáme příliš zveřejňovat kvůli náročnému plánování, bezpečnosti prostoru a přesunům techniky. Mohu ale uvést, že má jít až o osmdesát natáčecích dní,“ prozradil.

Hledají zájemce o malé role

Projektu se mohou účastnit i místní. Podle Martiny Klimešové z RM Casting, která má na starosti výběr vhodných uchazečů, mají ještě volné termíny. „Od 13. března natáčíme v Táboře seriál Ochránci pro ČT, naše externí agentura hledá komparz z Tábora. Potřebujeme k tomu poslat jednu aktuální fotku celé postavy,“ uvedla s tím, že i odměna amatérské herce nemine.

Volné dny má agentura například v neděli 24. března, kdy hledají muže i ženy ve věku 17 až 60 let na roli pána se psem, potom na úterý 26. března mladé lidi od 15 do 18 let a na čtvrtek 28. března ženy i muže ve věku od 20 do 45 let. Zájemci mohou psát na email: martina@rmcasting.cz.