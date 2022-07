Hned u recepce se ubytoval mladý manželský pár z Prahy. Bětka Benýšková je zde posedmé, její manžel Jirka podruhé. Oba si atmosféru kolem filmového svátku užívají. "Jsou zde některé filmy, na které by se člověk jinak nedostal. Je to prostě něco jiného, včetně atmosféry ve městě i zde ve stanovém městečku," říká Jiří. Některé filmy jsou podle ní zajímavé, jiné méně. "Mě zde ve Varech zaujalo to, že zde mohu zhlédnout snímky z jednotlivých zemí. A co nikdo nemůže pochopit, je fakt, že ráda stojím ráno ve frontě na vstupenky. Kolem sedmé ráno už tam stojím, v osm začíná prodej. Kdo přijde pozdě má smůlu," říká Bětka.

"Největší šanci mají ti, kteří jdou zmožení z nějaké pařby a lehnou si u kasy na karimatku ve dvě ráno," směje se Jiří a Bětka se smíchem dodává, že mají lístky. "Ale třeba nejdou z pařby, ale čekají tam cíleně," dodávají. Filmové snímky si manželé vybírají. "Doby, kdy jsem brala všechno, co bylo, jsou pryč. Zároveň mohu říci, že od roku se filmový festival a vše kolem zlepšuje. Zázemí i doprovodné akce. A musím říci jednu perličku nebo můj postřeh za ty roky: letos poprvé dali ve městě pořadatelé dost odpadkových košů. V minulých letech prostě nebyly," směje se zkušená návštěvnice festivalu ve Varech. Od pátku do úterý stihli zhruba šest filmů. Chtějí zůstat až do pátku.

Dalším mezi 903 návštěvníky, kteří dorazili do úterního odpoledne, byl Filip z Prahy. Ten zrovna rozkládal stan a když viděl redaktora Deníku vybavila se mu jeho první návštěva festivalu před zhruba deseti lety. "Byl jsem zde s kamarádem a nedali jsme si na stan krycí plachtu proti dešti. Začalo pršet a rozhodli jsme, že poslední den už ji nemá cenu vytahovat, že to vydržíme. Ráno přišel shodou okolností novinář a jeho první otázka byla: Kluci, nejste nějací zmoklí," vzpomíná se smíchem Filip. Ten kombinuje filmy s golfem. "Ráno s bráchou na golf, odpoledne filmy. Už to nemám jako dřív, když jsem zkouknul sedm filmů za den. Šel jsem v 8.30 a vracel jsem se ve dvě ráno. To už mám za sebou. Teď je to na pohodu. ale vždy mířím do stanového městečka," dodal Filip.

Dalšími, opět z Prahy, jsou Honza a Martina, kteří na festival dorazili úplně náhodou. "Původně jsme vyrazili na turistiku do Krušných hor se spaním pod širákem. Byl to několika denní detox od lidí, tak jsme si řekli, že jeden den strávíme naopak mezi nimi a dorazili jsme na festival. Jsme tu jen na otočku, nasát atmosféru, protože lístky asi neseženeme," říká Martina.

Až z Brna přijel v úterý další mladý pár. "Já jsem zde podruhé, můj přítel Martin poprvé. Do Varů na festival jsem ho takzvaně nalákala," směje se Šárka. letos si chce festival užít více než vloni. "Loni to šoupli na přelom srpna a září. Bylo to narychlo a už nebylo tak hezké počasí jako nyní. Ve stanovém městečku byla oproti dnešku zhruba polovina lidí. Přesto se mi festival moc líbil. Těším se na ten letošní," říká Šárka. Její přítel Martin říká, že chtějí zkouknout co nejvíce filmů. "Chci ale stihnout i jiné věci. Od rodičů vím, že je zde nad městem rozhledna Diana, tam bych se rád podíval. Zkusíme i zdejší gastronomii včetně vyhlášené becherovky," říká Martin za souhlasného pohledu přítelkyně Šárky.