Neklidný umělec Radek Pilař. Život otce Večerníčka byl plný barev

Nebýt jeho, stěží by si to štrádoval Rumcajs k Jičínu a Večerníček zdravil děti čepicí. A to není zdaleka, zdaleka všechno. Písecký rodák Radek Pilař měl nebývale kreativní záběr. Od narození slavného výtvarníka uplynulo v pátek přesně devadesát let.

Písecký Rumcajs. Výtvarník Radek Pilař by se 23. dubna dožil devadesáti let. Mezi jeho známá díla patří postavy Večerníčka nebo loupežníka Rumcajse, kterému se v lecčem podobal. V rodném Písku si Pilaře dodnes připomínají řadou akcí. | Foto: Profimedia