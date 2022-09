Na příbězích o indiánovi Vinnetouovi a jeho příteli a pokrevnímu bratrovi Oldu Shatterhandovi vyrostly miliony Němců. Klasické filmy na motivy knih od Karla Maye však už nebude německá televize ARD vysílat. Zpráva přichází poté, co nakladatelství Ravensburger stáhlo z prodeje dvě nové dětské knížky s Vinnetouem kvůli obvinění z rasismu. Jako hlavní důvod uvedlo, že nechtělo zraňovat city ostatních.

Poslední výstřel německé televize

Portál LifeStyle informuje, že osmašedesát procent Němců si myslí, že rozhodnutí vydavatele bylo špatné. Pouze třináct procent jeho rozhodnutí podpořilo, zbývající respondenti pak neuvedli žádné informace.

Na vině může být kromě tématu historického zobrazení jiných kultur, jejich přivlastňování či rasismu také vypršení vysílací licence. Televize ARD měla nechat licence na filmy vypršet už v roce 2020 a v současné době je už neplánuje obnovit.

Na rozdíl od ARD veřejná televize ZDF neplánuje vysílání kultovní klasiky rušit, naopak bude v promítání filmů v nadcházejících letech pokračovat.

Žena herce i indián stojí za filmy

Synonymem oblíbeného indiána je pro mnohé jeho představitel Pierre Brice. K současné debatě o tom, jak moc jsou podkladová díla Karla Maye rasistická se nyní vyjádřila vdova po herci Hella Brice. „Tomuto obvinění vůbec nerozumím," řekla podle portálu PledgeTimes německé tiskové agentuře. „Kdyby byl Karl May rasista, stěží by nechal Vinnetoua a Olda Shatterhanda, aby vytvořili pokrevní batrství a bojovali navždy bok po boku. Myslím, že je škoda, že tato diskuse odsouvá poselství Karla Maye a Vinnetouovy hodnoty do pozadí,“ řekla Hella Brice.

Proti obvinění se postavil také skutečný indián, který je potomkem kmene Siouxů. Ve videu, které sdílel server Bild.de sdělil, že je podle něj stažení knih z trhu přehnaná reakce. Přiznal, že naprosto podporuje příběhy o slavném indiánovi a ani on sám se necítí diskriminován.

Francii dochází dijonská hořčice. Válka není hlavním důvodem, ten je složitější

Díla Karla Maye, která bavila miliony dětí po celém světě a byla přeložena do čtyřiceti jazyků, čelí v posledních týdnech bojkotu. Podle kritiků jsou příběhy rasistické, nekritizují kolonizaci a romantizují utrpení a útlak původních obyvatel.