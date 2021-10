Sportovní drama Davida Ondříčka Zátopek, které zahajovalo karlovarský festival a vstoupilo do kin na sklonku srpna, má na kontě 322 tisíc diváků. Čtvrtá v pořadí je čínská akční podívaná Shang-Chi a legenda o deseti prstenech natočená na motivy komiksů Marvel Comics.

V první pětici českého žebříčku se nadále drží i úspěšná pánská komedie Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel, kterou vidělo do dnešního dne přes půl milionu diváků.

Potvrzují to čísla z Německa, Španělska, Itálie, Švýcarska, severských kin a samozřejmě z Velké Británie, kde domácí miláček utržil za první víkend přes 600 milionů korun. Dominuje také návštěvnosti v Japonsku a Jižní Koreji.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.