Zdroj: Youtube

Loki II (Disney+)

První řada seriálu Loki od Marvel Studios, v níž se nechvalně proslulý bůh lsti a falše Loki vydal na dobrodružnou cestu prostorem a časem, se odehrávala po událostech filmu Avengers: Endgame.

Druhá sezona bezprostředně navazuje na šokující finále té první. Loki se ocitá uprostřed boje o existenci Temporálně variační agentury. Spolu s Mobiusem, Lovkyní B-15 a týmem nových i navracejících se postav se vydává do divoce se větvícího toku času a hledá svou ženskou variantu Sylvii, zrádnou soudkyni Renslayerovou a zběhlou Minutku. Rovněž se snaží zjistit, co to znamená mít svobodnou vůli a naplnit velké poslání.

Hrají Tom Hiddleston, Sophia Di Martinová, Richard E. Grant a další. K vidění na Disney+.