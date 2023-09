Zdroj: Youtube

Sexuální výchova (Netflix)

Seriál plný svérázných i sympatických postav, který si diváky získal díky kombinaci odlehčeného humoru a nenásilného zkoumání sexu a vztahů, přichází se svou čtvrtou a poslední řadou. Děj se přenese na novou školu.

Otis (Asa Butterfield) je nervózní z toho, jak si zařídí novou vztahovou poradnu, zatímco Eric (Ncuti Gatwa) se modlí, aby se z nich opět nestali smolaři. Nová škola je pro všechny moordalské studenty kulturním šokem. Mysleli si, že jsou pokrokoví, ale tady je všechno na jiné úrovni.

Viv je nadšená z nesoutěživého přístupu studentů na koleji, Jackson se stále snaží zapomenout na Cala, Aimee si dělá maturitu z umění a Adam (Connor Swindells) se potýká s otázkou, zda je pro něj všeobecné vzdělání to pravé. A co Maeve (Emma Mackeyová)? Ta si plní svůj sen na prestižní univerzitě, kde ji učí kultovní autor Thomas Molloy. Otis po ní touží a zároveň si zvyká na to, že doma není jedináčkem a ani jediným terapeutem na škole…

K vidění od 21. září na Netflixu.