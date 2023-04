Streamy o Velikonocích: Zabiják Brad Pitt i seriál inspirovaný muzikálem Pomáda

Poněkud drsný humor nabízí akční thriller Bullet Train s okouzlujícím Bradem Pittem v hlavní roli. V seriálu Grease: Rise of The Pink Ladies se zase dozvíte, co se dělo čtyři roky před příběhem legendárního muzikálu Pomáda, a nejen děti potěší druhé pokračování fantasy pohádky Princezna zakletá v čase.