Debbie (Reese Witherspoonová) řeší každodenní mateřské starosti v Los Angeles, Peter (Ashton Kutcher) si naplno užívá New York. Když si ale tihle nejlepší kamarádi prohodí na týden role, zjistí, že to, co si myslí, že chtějí, nemusí být to, co skutečně potřebují. Romantický snímek z produkce Netflixu napsala a režírovala Aline Brosh McKenna, autorka scénáře ke komedii Ďábel nosí Pradu.

Prezidentka (Prima+)

Nová česká streamovací služba Prima+ exkluzivně nabízí online premiéru romantické komedie Prezidentka. Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcena prací. Její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se proto odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale.

Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne její kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí. Kateřina se musí hodně snažit, aby dokázala vyřešit státnický průšvih, ustála svou funkci a ještě si vybojovala právo na lásku, které jí náleží stejně jako kterémukoli jinému člověku na světě. Romantickou komedii režíroval Rudolf Havlík.

You, 4. sezona (Netflix)

Co byste udělali pro lásku? Nebezpečně okouzlující a nesmírně posedlý mladík, manažer knihkupectví a spisovatel Joe, je ochoten udělat naprosto cokoliv, aby se vetřel do života osob, které ho fascinují. Dokonce i vraždit. Už čtvrtou sezonou pokračuje seriál You (Ty) na motivy stejnojmenného románu Caroline Kepnesové.

Čtvrtá série je rozdělena do dvou částí. První je na Netflixu k mání od 9. února 2023 (epizody 401–405), druhou část můžete zhlédnout od 9. března 2023 (epizody 406–410).

The Last of Us (HBO Max)

Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na cestu napříč Spojenými státy a spoléhat jeden na druhého, aby přežili. Pátý díl adaptace úspěšné videoherní série The Last od Us, nazvaný příznačně Vydržet a přežít, má na HBO Max premiéru 10.2.

Díra u Hanušovic (iVysílání)

Film vypráví příběh mladé učitelky Maruny (Tatiana Dyková), která pracuje jako hospodská v malé vesnici kdesi na Jesenicku, v níž natrefit na vhodného manžela není vůbec snadné. A tak se Maruna zmítá mezi nerozhodným starostou (Ivan Trojan), naivním místním prosťáčkem Olinem (Jaroslav Plesl) a promiskuitním klempířem Kódlem (Lukáš Latinák). Marunina sestra Jaruna (Lenka Krobotová) naopak neponechává nic náhodě a krátce poté, co na pohřbu potkává postaršího Němce Hanse, se ho rozhodne následovat do Mnichova.

V tu dobu v „ospalé díře“ začíná přituhovat. Společenským centrem vesnice i všeho dění je hospoda, v níž se kromě hlavních protagonistů schází i nekonformní trojice lesních dělníků (David Novotný, Simona Babčáková a Hynek Čermák). Režisér filmu Miroslav Krobot napsal scénář ke svému filmovému debutu společně se svým spolužákem z gymnázia, psychologem Lubomírem Smékalem.