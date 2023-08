Nikdy neříkej nikdy: U nové komedie se divák nezasměje

Stalo se už zvykem, že divák tuzemských romantických komedií (ač nerad) dopředu ví, jak vše dopadne. Teoreticky vzato by stačilo nahlédnout do sálu, poté se pohodlně usadit ke kávě, projet si v hlavě všechny situace i očekávaný konec… a ušetřit tak za vstupné. Nezměnila to ani nová slovensko-česká komedie Nikdy neříkej nikdy. Tady stačí pobýt v sále dvacet minut. A víte všechno.

Tereza Kostková a Tomáš Maštalíř | Foto: se svolením Bontonfilm