Když nebudou žádné zprávy, půjdu ven a pokoušu psa. To je motto jednoho z hrdinů Noir Film Festivalu, který se ve čtvrtek 24. srpna vrátí na hrad Český Šternberk. Až do neděle budou jeho prostory patřit zločincům, detektivům a osudovým ženám. Ale nejen jim. Hlavní sekce je letos zaměřená i na novináře a sílu novin.

Novinářský příběh s Humphreym Bogartem | Foto: se svolením NFF

Žánrová přehlídka Noir Film Festival, jejíž specifikum tkví v promítání v gotických hradních prostorách, si už vydobyla důstojné místo mezi festivaly. Loni slavila desáté jubileum, letos by na pomyslný dort přibyla svíčka jedenáctá.

A co fanoušci temného žánru uvidí? Sekce Novinářský noir představí pětici titulů, mimo jiné Eso v rukávu od Billyho Wildera s Kirkem Douglasem v hlavní roli, Bulvární plátek věnovaný bulvárním taktikám a napjatým poměrům v redakci a Novinářský příběh, v němž potkáme Humphreyho Bogarta jako šéfredaktora bránícího své noviny před zrušením. Bonusem pro diváky bude debata po páteční projekci Bulvárního plátku, které se účastní novinářka Světlana Witowská a herečka Ilona Svobodová.

Hitchcock uvádí

Ke slovu přijde i legenda hororu Alfred Hitchcock, jehož filmy festival pravidelně připomíná. Tentokrát to bude televizní projekt Alfred Hitchcock uvádí, který se na obrazovkách poprvé objevil v roce 1955. Režisér se na dvacetiminutových epizodách s mysteriózním námětem podílel úvodním a závěrečným slovem, během let ale některé díly sám režíroval.

Zdroj: Youtube

Každoroční Pocta letos míří ke dvěma americkým legendám. K herečce Joan Bennettové (1910–1990), noirovým fanouškům známé hlavně z filmů Fritze Langa, jíž vzdá festival hold filmem Lehkovážný okamžik (1948). Druhý poctěný bude herec Richard Widmark (1914–2008), jenž se v polovině 40. let etabloval v Hollywoodu jako představitel ikonických noirových padouchů. Uvidíme s ním film Bezejmenná ulice, kde si zahrál krutého šéfa tajemné organizace.

Batman plný deště a tmy

Dramaturgové nás zavedou i do Argentiny, do let 1946 až 1955, kdy tamní filmaři reflektovali bouřlivé období během prezidentského úřadu generála Peróna, sympatizanta italského fašismu. K vidění budou čtyři snímky, mimo jiné osobitý remake Langova Vraha mezi námi, který pod názvem Černý upír natočil Román Viñoly Barreto, a také další jeho film Bestie musí zemřít o spisovateli kriminálních příběhů, jenž je posedlý pomstou.

A věřte nevěřte, dojde i na Batmana. Netopýří muž zrozený ve 30. letech 20. století se vizuální atmosférou noiru blíží, a tak si ho můžete na hradě připomenout v několika filmech. Jednak v gotickém art-decu Tima Burtona Batman, v městském thrilleru Christophera Nolana Temný rytíř a konečně ve fincherovském neo-noiru Matta Reevese The Batman.

Zdroj: Youtube

Forman i Haas

Sekce Československý noir nabídne mimo jiné dva pohledy na Krále Šumavy – dobově poplatný film Karla Kachyni z roku 1959 a minisérii Davida Ondříčka Král Šumavy: Fantom temného kraje, která byla k vidění na Voyo. Zařazeny jsou také filmy Zlé pondělí (1960) od Milana Vošmika, Zabitá neděle Drahomíry Vihanové (1969) nebo Konfrontace Jiřího Sequense z roku 1971, jež je adaptací románu Zelenooká stvůra Patricka Quentina.

Mladý gangster i potrhlý děda. Oscarový Robert de Niro slaví osmdesátiny

Nahlédnout můžeme i do děl, která natočili naši filmaři za oceánem. Dramaturgové vybrali mimo jiné kultovní film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem, Dvanáct rozhněvaných mužů s Jiřím Voskovcem a dva kusy s Hugo Haasem: existenciální drama Žárlivost od Gustava Machatého a také jeho americký autorský debut Hlídač č. 47, kde byl na postu producenta, scenáristy, režiséra i herce.

Hlídač č. 47 s Hugo HaasemZdroj: se svolením NFF

Nebude chybět tradiční hudební program, poslechnout si můžete saxofonistu Kamila Janského nebo violoncellistku Terezii Vodička Kovalovou, která doprovodí projekce vytvořené Lindou Arbanovou.

Známé tváře

Jako vždy potkáte na hradě i známé tváře. Letos jsou patrony festivalu herečky Jana Plodková a Libuše Švormová, hudebník Ondřej Havelka a režiséři Hynek Bočan a David Ondříček – přičemž poslední dva tu nejsou poprvé. „Byl jsem tu už jednou a rád se vracím. Překvapilo mě, jak je úžasné sledovat noirové filmy ve starých prostorách gotického hradu. Je to neopakovatelný zážitek,“ shrnuje Ondříček.

Česká televize na podzim: Divákům nabídne seriál Oktopus i hvězdnou StarDance

„O tomhle festivalu jsem vždycky jen slyšela, ale nikdy jsem neměla tu čest přijet osobně. Když mi šéf přehlídky Vít Grigartzik vyprávěl se zaujetím o atmosféře na hradě, nemohla jsem prostě odmítnout,“ vysvětluje s úsměvem Plodková.

Zkuste to také. Ostřílení šerifové, zločinci, svůdné ženy i siluety netopýřích křídel na večerním plátně na nádvoří mají stále svoji magii.