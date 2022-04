Z pandemie na plátna. Film mladých tanečníků o Sněhové královně míří na festival

Jejich přínos noiru druhé poloviny 40. let lze je evidentní. Na sklonku dekády je ale ostrá cenzura a mccarthismus postavily před nezáviděníhodné dilema: stáhnout se do ústraní, tvořit pod pseudonymem nebo odejít do zahraničí. Noiry 50. let dostaly v důsledku toho přísně apolitický ráz, v horším případě se proměnily v didaktické traktáty o nebezpečích komunistických agentů.

Hlavní tematická sekce Na černé listině se zaměří na ceněné a historicky signifikantní filmy Síla zla (1948, scénář a režie Abraham Polonsky, v hlavní roli John Garfield), Dálnice zlodějů (1949, režie Jules Dassin, scénář A. I. Bezzerides) a Běžel celou cestu (1951, režie John Berry, scénář Dalton Trumbo, v hlavní roli John Garfield).

Trochu nostalgie

Vedení festivalu se s ohledem na letošní jubileum rozhodlo výjimečně i pro malé ohlédnutí. Připomene programové perly z historicky 1. ročníku, který se v srpnu 2013 konal na hradě Kokořín. Těšit se můžete na Humphreyho Bogarta v ikonické roli Phila Marlowa v adaptaci románu Raymonda Chandlera Hluboký spánek (The Big Sleep, 1946), oscarovou roli Joan Crawford v Mildred Pierce (1946) podle literární předlohy Jamese M. Caina či zákeřnou femme fatale Gene Tierney v technicolorovém skvostu Smrtelný hřích (Leave Her to Heaven, 1945).

Odstartuje další ročník Febiofestu. Ocení Rodena a Sencova

Čtveřici filmů v sekci „To nejlepší z 1. ročníku“ uzavře Líbej mě až k smrti (Kiss Me Deadly, 1955), ve kterém režisér Robert Aldrich převrátil naruby noirovou tradici předchozích patnácti let.

Celkem je pro diváky připraveno osm programových sekcí včetně tradičních poct hereckým ikonám jako například Rita Hayworth, jedno divadelní představení v Zámečku a dva koncerty na Nádvoří Hany Maciuchové, jež jsou poctou loni zemřelé české herečce. V rámci tradičního křtu jednoho noirového filmu na DVD se letos diváci dočkají vydání českého thrilleru Bořivoje Zemana Mrtvý mezi živými.