Záhadné případy

Léčitel Miroslav Donutil



Žánrové portfolio programové nabídky rodiny televizních stanic Nova se v podzimní sezoně rozroste o osmidílný seriál plný tajemství Záhadné případy s Miroslavem Donutilem. V roli léčitele Jaroslava je tím, který rozumí lidem, jejich potřebám a možná dokáže porozumět i věcem mimo jejich chápání. Vůbec poprvé se před kamerou v tomto počinu sešel „donutilovský“ herecký klan – Miroslav, jeho syn Martin a jeho žena Sára. Seriál pro TV Nova připravila společnost Bionaut Vratislava Šlajera (Dáma a Král, Odznak Vysočina) a kreativní producentkou je Lenka Szántó (Jitřní záře, Extraktoři).

„Pro mě je to normální, obyčejné povídání o člověku, který by žil normální, obyčejný život, kdyby neměl neobyčejné možnosti, zkušenosti a zvláštní vlastnosti. To je na Jaroslavovi hezké a zajímavé. A zároveň si s sebou nese jedno neštěstí, pocit viny, který se týká jeho ženy. Možná i z toho důvodu si méně rozumí se svou dcerou, která to zas pociťuje úplně jinak,“ vypráví o své roli Miroslav Donutil. Ve skutečnosti mu ale blízká není. „Vlastnosti, jaké má Jaroslav, ani zdaleka neznám, natož abych je měl. Rád se s nimi ale seznamuji, rád se obohacuji a myslím, že by bylo krásné, kdyby to jako mě bavilo i diváky,“ doplnil herec.