Ty nejsilnější příběhy. Třeba o tom, jaká byla skutečná situace u studny ze známého příběhu z období Československa, v němž se odehrála především zoufalá rodinná katastrofa. V šesti dílech je bude vypravovat jedna z novinek televize Nova, v níž ztvární hlavní role David Švehlík, Johana Matoušková a Filip Červenka.

Metoda Markovič: Hojer. Petr Lněnička v roli legendárního vyšetřovatele | Foto: se svolením Voyo

Studnu natočí podle scénáře Mira Šifry a Kristiny Májové režisérka Tereza Kopáčová, která za své počiny posbírala mnohá ocenění. V dobovém seriálu se vrací k počátkům vztahu manželů Jelínkových z Vonoklas. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Johana Matoušková a Filip Červenka.

„Která holka by se nezamilovala do šarmantního Standy? Byl okouzlující, uměl velká gesta. Ale někde hluboko uvnitř v něm doutnal problém. Studna pro mě není jen fenomén, který stále fascinuje, ale i senzace, noční můra několika generací. Našla jsem v ní silné téma, které považuji za důležité převyprávět,“ uvedla Tereza Kopáčová.

Jak se povedl nový český seriál Lež na pláži? Čtěte v recenzi:

Lež na pláži: Další zbytečný seriál, recyklace Chorvatska na obrazovce pokračuje

O další sérii se rozroste Metoda Markovič. Příběh, který odkryl legendární policista Markovič, se tentokrát zabývá osudy spartakiádního vraha Straky.

„Jsem rád, že první řadu o Hojerovi ocenila jak odborná, tak širší veřejnost. Je to pro nás samozřejmě závazek, abychom i v druhé sérii naplnili – a možná i předčili – divácká očekávání. Můžu naznačit, že bude v lecčem jiná a Markovičova metoda v ní bude procházet těžkými zkouškami,“ sdělil kreativní producent Voya Tomáš Hruška.

Jak to funguje?

Na chystaných novinkách spojila skupina Nova opět síly s těmi nejzvučnějšími jmény tuzemské audiovize a potvrzuje svou pozici stabilně nejvýznamnějšího producenta vlastní tvorby v Česku. Na restart produkce původní tvorby před třemi lety vzpomíná ředitel vývoje skupiny Nova Michal Reitler: „Zprvu bylo těžké přesvědčit ty nejlepší tvůrce, že to myslíme vážně. Později diváky, že u nás najdou příběhy, které je nepodceňují, které se týkají jejich životů a které stojí na jejich straně.“

Celkově Nova, potažmo Voyo odehrály více než pět stovek premiérových hodin pro nové sezony zajetých seriálů. V součtu se jedná o 25 projektů o 521 epizodách nejrůznějších žánrů, které jsou aktuálně v přípravě.

Nekonečné seriály mají v Česku své místo. Vše začala již Rodinná pouta:

Rodinná pouta spustila před 20 lety lavinu. Dnes už je nekonečných seriálů řada

Řady sérií z dílny Voyo Originál rozšíří komediální seriál Natalie Kocábové a Jana Hřebejka Pád domu Kollerů, návrat zaznamená í seriál Sex O'Clock. Ten se vrátí do vánočního Zlína. „Vše se motá kolem nejvíce stresujícího období, tedy okolo Vánoc a Nového roku. Cukrkandlový vánoční kýč od nás ale nečekejte,“ uvedla režisérka a scenáristka Karolina Zalabáková.

Buldok z Poděbrad

Prvním z projektů, které po svém návratu pod křídla Novy vyvinul Tomáš Baldýnský, bude osmidílný Buldok z Poděbrad, komediálně laděný krimi seriál se Sabinou Remundovou a Markem Adamczykem v hlavních rolích. „Tomáš je jeden z největších talentů své generace. Stal se součástí úspěchu Novy. Jsem nadšený, že je zpět,“ prohlásil ředitel Reitler.

Podobně odlehčené vyšetřování zločinů slibuje seriál Vraždy v Kraji. Plukovníka Kučeru, slavného vyšetřovatele, který se chystá zvolnit na venkově, v seriálu ztvární Ondřej Sokol.

Manželé Stodolovi nedávno vstoupili do kin. Jak se film povedl?

Vraždit až kam to jde. Manželé Stodolovi jsou mrazivé vztahové drama

Další z rodinných komediálních novinek je hvězdně obsazený seriál Milionáři producentského hitmakera Tomáše Hoffmana. V osmi epizodách bude sledovat partu kamarádů, kterým změní život pohádková výhra v loterii. „Říká se, že peníze kazí charakter. Když máte charakter, to dobré, co ve vás je, velké peníze jen posílí. Co když ho ale nemáte? Co by velká výhra udělala s vámi? Milionáři budou o přátelství, rodinných vazbách a tom lepším v nás,“ přiblížil Reitler.

Stodolovi i Kramní

Skupina Nova oznámila v loňském roce zvýšené zaměření na dokumentární formáty. Seriál Mirka Vaňury Případ Stodolovi je aktuálně ke zhlédnutí na Voyo. V květnu uvede TV Nova dokumentární triptych Málo mě znáš o životě a kariéře Ivety Bartošové.

Před dokončením je dokumentární cyklus s pracovním názvem Lebo medveď o všech aspektech soužití s medvědem hnědým ve slovenské Poľani. Ten pro Voyo připravuje Miro Remo. K tématu svého nejnovějšího projektu říká: „Jedni volají po ochraně medvědů, druzí po regulaci. Lidé se bojí chodit do lesa, někdy dokonce vůbec vyjít z domu. Je situace opravdu tak vážná, nebo jde o účelově vyhrocený konflikt? Skrze několik přímých aktérů rozkryjeme celou medvědí problematiku na několika úrovních.“ Kreativní producentkou Voyo je Erika Hníková, která stojí i za dalšími připravovanými dokumentárními formáty.

Česká televize letos oslavila 70 let vysílání:

ČT slaví 70 let vysílání: Připomeňte si ikonické hlasatele v čele se Saskií

Jedním z nich je pětidílná série o případu, který svého času rozdělil českou společnost - Kauza Kramný. Režisér Petr Hátle se v ní vrací k tragédii v egyptském letovisku z roku 2013, k tomu, co jí předcházelo a co po ní následovalo. Peter Bebjak, čerstvý držitel Českého lva za minisérii z dílny Voyo Originál Matematika zločinu, připravuje se scenáristou Jakubem Režným dokumentární cyklus Rigo o „nejslavnějším“ slovenském sériovém vrahovi a okolnostech jeho dopadení.

Skupina Nova zdůrazňuje, že i nadále pokračuje v podpoře tuzemské audiovize. Stojí například za aktuálně uváděnou komedií Sladký život s Vladimírem Polívkou v hlavní roli. Voyo je také partnerem připravovaného celovečerního dokumentu Virtuální přítelkyně oceňované dokumentaristky Barbory Chalupové, laureátky Českého lva za film V síti, který před časem rozpoutal užitečnou debatu o bezpečnosti nezletilých v digitálním prostoru.