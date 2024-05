V lesích Českého Švýcarska, které před dvěma lety zachvátil rozsáhlý požár, začal režisér Tomáš Pavlíček natáčet letošní vánoční premiérovou pohádku České televize Tři princezny. Spálenou krajinou v ní putují na koních chytrá Sofie, odvážná Leona a krásná Flóra. Čeká je cesta plná nástrah, dobrodružství a zdolávání nesnadných úkolů.

Tři princezny - Dorota Šlajerová, Josefína Marková a Sára Černochová | Foto: se svolením České televize/Miroslav Kučera

Hlavní role v příběhu získaly Josefína Marková, Dorota Šlajerová a Sára Černochová. Pod příběhem je podepsaná scenáristka, dramaturgyně a publicistka Hana Cielová a Zdeněk Jecelín, spoluautor scénáře k českému sci-fi filmu Bod obnovy.

„Miluju fantasy, takže to, že mám na sobě dobový kostým a jezdím na koni, mě okamžitě vtáhlo do role. Moje Sofie sice není nejstarší z princezen, ale chová se tak. Má být za tu rozumnou, rozvážnou. Dává pozor na své sestry, které mají občas neshody. Je chytrá, zajímá se o alchymii a snaží se přijít na lektvar nesmrtelnosti,“ popisuje svou hrdinku Josefína Marková, která si už zahrála ve filmové sérii Jana Hřebejka Zahradnictví.

Její pohádkovou sestrou je Sára Černochová, pro kterou je to první herecká příležitost. „Jsem nadšená, splnil se mi sen. Moje první velká role před kamerou je princezna a za to jsem vděčná. Hraju Flóru, která je krásná, ovšem není nejbystřejší. Ale oblíbila jsem si ji,“ tvrdí.

Třetí princeznou – Leonou – je Dorota Šlajerová, která se objevila ve filmu Bohdana Slámy Sucho nebo v seriálu Ochránce. O své nové hrdince říká: „Je nebojácná, hodně odvážná a předurčila si, že s mečem v ruce ochrání svoje sestry. Takže jsem absolvovala nejen výuku jízdy na koni, ale také tréninky šermu, abych byla coby bojovnice maximálně věrohodná.“

Tentokrát bez princů

Natočit vánoční pohádku bývá tradičně jedním z nejtěžších úkolů.

„Jsou na ni kladena více než vysoká divácká očekávání a naplnit je není snadné. I přesto jsme se s celým týmem, který se na pohádce podílí, rozhodli jít s kůží na trh. Scénář Tří princezen má napínavý příběh postavený na povahově rozdílných princeznách. Ano, se zlem budou tentokrát bojovat dívky, nikoliv princové. Právě ony genderově převrácené role s sebou nesou neotřelý způsob řešení některých zápletek v boji s krutou královnou Mortanou. Můžu divákům slíbit oblíbené herce, napětí, humor, krásné lokace a kostýmy a samozřejmě nebude chybět ani osudová láska,“ popsala kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková.

Vánoční pohádku Tři princezny bude štáb Tomáše Pavlíčka, který má na kontě jako autor nebo spoluautor oceňované snímky Parádně pokecal, Chata na prodej a Přišla v noci, natáčet 23 dní. Mimo jiné i na zámku Hrubý Rohozec a hradě Bouzov. Filmaři se podívají také do Tiských skal, do lomu Homolák, na Skryjská jezírka a s příběhem zavítají také do Malé a Velké Ameriky.

V dalších rolích se diváci mohou těšit na Josefa Trojana, Kláru Melíškovou, Martina Pechláta, Cyrila Dobrého, Annu Šiškovou, Vojtěcha Vondráčka nebo Michala Isteníka.