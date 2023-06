Seriál Zalez do spacákuZdroj: archiv TV Prima

Komediální seriál Zalez do spacáku vzniká pod taktovkou režiséra Jana Haluzy. Vypráví o Ivanovi, který se chce oženit se Sárou, jenže to má malý háček. Ivan se své lásce jaksi zapomněl zmínit, že už byl třikrát ženatý a má tři děti, takže dělá vše pro to, aby mu děti v létě nepřekazily sbližování se Sárou. Omluví se svým exmanželkám (Kristýna Leichtová, Erika Stárková, Barbora Seidlová), že tyto prázdniny mu to nevyjde a děti si vezme hned, jak to bude možné. Jenže bejvalky nejsou hloupé, dají se dohromady a během pár dní zjistí, co za tím je. Rozhodnou se, že do kempu pojedou a děti tam Ivanovi nechají. Překvapená Sára musí uznat, že procesu vzájemného poznávání může přítomnost dětí jen prospět. Takže dva měsíce společných chvil této zvláštní rodiny okořeněné letními zážitky z kempu můžou začít. V hlavních rolích se představí Tomáš Klus se svou dcerou Josefínou a Pavla Gajdošíková.