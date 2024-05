Garfield ve filmuZdroj: se svolením Falconu

Garfield ve filmu

• v kinech od 16. 5.

Světoznámý kocour Garfield se vrací na scénu. Nesnáší pondělky, miluje lasagne a nejraději ze všeho by prospal život někde pod střechou a v pohodlí. Přesto se jednoho dne vydá ven do nepohody na velké dobrodružství! Všechno odstartuje nečekaný návrat jeho dlouho pohřešovaného otce Vica, který nutně potřebuje provést jednu velice riskantní loupež. Kdo jiný by mu měl pomoci než právě Garfield a jeho psí kamarád Odie… David Reynolds a Mark Torgove napsali svým hrdinům dobrodružství hodné všech vypráskaných kocourů.