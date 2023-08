Zdroj: Youtube

M3GAN (SkyShowtime)

Film M3GAN byl natočen na motivy příběhu mistra hororu Jamese Wana (série Malignant, Saw, Insidious a The Conjuring). Allison Williamsová (Get Out) v něm hraje Gemmu, geniální odbornici na robotiku v hračkářské firmě. Ta za pomoci umělé inteligence vyvine panenku M3GAN, která je jako živá a je naprogramovaná tak, aby dělala nejlepší společnost dětem a zároveň byla největším spojencem rodičů.

Když Gemmina sestra s manželem zahynou při autonehodě, vpadne do života Gemmy její osmiletá neteř Cady (Violet McGrawová), která bouračku přežila jen s pár škrábanci. Protože Gemma to s dětmi zoufale neumí a traumatizovaná Cady potřebuje nějaké povyražení a hlavně kamarády, stane se přímo ideálním testerem pro prototyp M3GAN. Tohle rozhodnutí bude mít dalekosáhlé následky.

Zpočátku se vše vyvíjí přímo skvěle – dívka se ve společnosti nové „kamarádky“ rychle zotaví a pro Gemmu je vědomí, že existuje bytost, která na ni dohlédne, bude jí radit a vychovávat, ideálním řešením. Bohužel, prototypy se vyznačují tím, že bývají technicky nedokonalé a leccos se u nich může zvrtnout. Zvlášť v případě M3GAN, která je v naplnění svého klíčového poslání, tedy v ochraně Cady, ochotná udělat cokoliv. Třeba jít přes mrtvoly. Horor bude k dispozici od 14. srpna na SkyShowtime.