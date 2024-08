Osobní tip Filipa Lukeše:

Jednotka všedního nasazení (Netflix)

Jak často potkáš svou středoškolskou lásku po 25 letech? Stavaři Mikeovi (Mark Wahlberg) se to poštěstilo. I když… je to opravdu štěstí? Mike si spokojeně žije svůj jednoduchý život stavebního dělníka v rodném New Jersey, dokud v baru nepotká Roxanne (Halle Berryová), bývalou lásku ze střední školy. Ta se tam ovšem neobjevila náhodou, ale cíleně ho vyhledala, jelikož si je vědoma, že právě on je tím pravým mužem, kterého potřebuje – „obyčejný člověk, kterému může věřit.“ Jako členka Unie, což je přísně tajná a trochu neortodoxní vládní agentura, která dělá špinavou práci pro CIA a FBI, naverbuje Mikea na nebezpečnou zpravodajskou misi v Evropě. Mike je tak vržen do světa špionů a automobilových honiček, během kterých létají jiskry.

close info Zdroj: se svolením Netflixu zoom_in Mark Wahlberg a Helle Berryová ve fimu Jednotka všedního nasazení.

Podle Wahlberga jeho Mike celou dobu zůstával v New Jersey, protože cítil, že láska jeho života se k němu jednoho dne vrátí. Nečekal však, že mu jeho poklidný dělnický život obrátí vzhůru nohama. „Měl s Roxanne jakýsi zakázaný středoškolský vztah a udělal by cokoli, aby byla šťastná a on už ji nikdy nespustil z očí. To je celá jeho motivace – její úsměv,” uvedl herec.

Pokud máte chuť na vtipný akční film se skvělými hereckými výkony, pusťte si Jednotku všedního nasazení na Netflixu.